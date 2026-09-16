Ascoli, Bolsius: «Contro il Palermo l’Avellino ha fatto una grande prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
DON-BOLSIUS

Conferenza stampa di presentazione oggi al al Picchio Village per il l’attaccante dell’Ascoli, Don Bolsius. Il classe 1998, ha parlato di quello che si aspetta sul prossimo match contro l’Avellino, lanciando anche uno sguardo alla scorsa gara persa contro il Padova.

«Ci sarà un’atmosfera spettacolare, l’Avellino è una squadra di tutto rispetto – ha dichiarato il calciatore – ha fatto una buona prestazione contro una grande squadra come il Palermo, affronteremo il match con massima attenzione, fiducia e rispetto per l’avversario»


Bolsius è tornata anche a parlare dello scorso incontro perso contro il Padova: «La sconfitta da una parte è stata immeritata perché abbiamo giocato molto bene, dall’altra è stata meritata perché non siamo stati abbastanza bravi a concludere e mettere la palla dentro che poi è la cosa più importante»

E sul mister bianconero: «Mi ha parlato molto bene della mia prestazione, sono contento per la fiducia che ha riposto in me schierandomi dal primo minuto, ma ci sono tante cose che posso ancora migliorare. I ruoli in cui il Mister mi impiega, trequartista e mezzala sinistra, mi piacciono molto, insieme alla posizione di esterno destro. Ogni giorno capisco meglio l’idea del Mister e come vuole giocare».

Infine, sull’imminente sosta per le nazionali: «Tre settimane di pausa sono tante e diventeranno lunghissime se perdiamo o se non facciamo una prestazione positiva, ma sono certo che faremo bene, anche in funzione di questo».

 

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