Athletic Palermo-Digiesse Praiatortoa: le formazioni ufficiali
In vista del match tra Athletic Palermo e Digiesse Praiatortoa, con calcio di inizio in programma per oggi alle ore 16:00, il club nerorosa ha comunicato la formazione che scenderà in campo nella gara della terza giornata del campionato di Serie D.
ATHLETIC CLUB PALERMO: 12 Minuss Renars, 5 Maurino Francisco, 6 Crivello Roberto, 7 Mazzotta Antonio (C), 8 Bongiovanni Mattia, 9 Micoli Nicolas, 10 Grillo Paolo, 31 Panaro Giandomenico, 70 Pisciotta Antonino, 83 Rampulla Gabriele, 87 Calvano Savino.
A disposizione: 22 Mauro Tiziano, 3 Perez Tobias, 17 Matera Federico, 19 Anas Ali, 23 Martignetti Sergio, 26 Federico Davide, 29 Pisciotta Mattia, 45 Sans Santiago, 95 Hebeck Tehodoric
Allenatore: G. Ferazzoli
DIGIESSE PRAIATORTOA: 1 Romagnoli Davide, 2 Misano Francesco, 3 Bustos Glavas Franco, 4 Vasconcellos Mario, 5 Pantano Giordano (C), 6 Gonzales Julian Martin, 7 Puoli Andrea, 8 Liano Gutierrez Iker, 9 Franchi Ezequiel, 11 Francisco Claudio, 18 Heredia Juan Cruz.
A disposizione: 12 Bonfanti Riccardo, 10 Petrone Angelo, 13 Volpe Giovanni, 14 Popovici Demian, 15 Musumeci Mirco, 16 Strumia Diego, 17 Tandara Madalin, 19 Merolla Antonio, 20 Borgo Alessandro
Allenatore: S. Viscardi