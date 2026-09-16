Athletic Palermo-Digiesse Praiatortoa: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
maxresdefault

In vista del match tra Athletic Palermo e Digiesse Praiatortoa, con calcio di inizio in programma per oggi alle ore 16:00, il club nerorosa ha comunicato la formazione che scenderà in campo nella gara della terza giornata del campionato di Serie D.

ATHLETIC CLUB PALERMO: 12 Minuss Renars, 5 Maurino Francisco, 6 Crivello Roberto, 7 Mazzotta Antonio (C), 8 Bongiovanni Mattia, 9 Micoli Nicolas, 10 Grillo Paolo, 31 Panaro Giandomenico, 70 Pisciotta Antonino, 83 Rampulla Gabriele, 87 Calvano Savino.


A disposizione: 22 Mauro Tiziano, 3 Perez Tobias, 17 Matera Federico, 19 Anas Ali, 23 Martignetti Sergio, 26 Federico Davide, 29 Pisciotta Mattia, 45 Sans Santiago, 95 Hebeck Tehodoric

Allenatore: G. Ferazzoli

DIGIESSE PRAIATORTOA: 1 Romagnoli Davide, 2 Misano Francesco, 3 Bustos Glavas Franco, 4 Vasconcellos Mario, 5 Pantano Giordano (C), 6 Gonzales Julian Martin, 7 Puoli Andrea, 8 Liano Gutierrez Iker, 9 Franchi Ezequiel, 11 Francisco Claudio, 18 Heredia Juan Cruz.

A disposizione: 12 Bonfanti Riccardo, 10 Petrone Angelo, 13 Volpe Giovanni, 14 Popovici Demian, 15 Musumeci Mirco, 16 Strumia Diego, 17 Tandara Madalin, 19 Merolla Antonio, 20 Borgo Alessandro

Allenatore: S. Viscardi

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-09-13 at 19.11.19

Athletic Club Palermo, festa al Velodromo: battuto l’Enna 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
Screenshot 2026-09-12 152728

Athletic Palermo, Ferazzoli: «Dopo Siracusa dobbiamo riscattarci, mi aspetto una prestazione importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
803068220_948332094978764_9150560681550447983_n

Athletic Club Palermo, presentate le nuove maglie per la stagione 2026/27: le parole di Cottone, Perinetti e Ferazzoli

Angelo Giambona Settembre 10, 2026
7f76a151-b9d3-4097-8155-acf54a2f2677

Serie D, l’Athletic Club Palermo cade a Siracusa nella prima giornata: 4-2 al “De Simone”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
perinetti

Athletic Palermo, Perinetti: «Vogliamo disputare una stagione consistente e lanciare altri giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-03 091846

Repubblica Palermo: “Trapani, addio al Velodromo dopo una sola gara: Antonini punta tutto sul Mokarta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-02 081156

Trapani, Antonini rinuncia al Velodromo di Palermo: «Non voglio creare problemi al Comune, giocheremo al Mocarta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
GH5yfLQXwAATZuB

Athletic Palermo, colpo in prospettiva: in arrivo Faye dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
ath

Athletic Palermo, beffa al 90’ in Coppa Italia: il Trapani passa 3-2

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
2bd89f81-edfc-4b85-a9fb-962f977a6da6

Athletic Palermo, debutto in Coppa Italia contro il Trapani. Ferazzoli: «Ci teniamo a fare bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Velodromo Paolo Borsellino (1)

Repubblica Palermo: “Trapani senza ultras, tifoseria pronta a disertare. Al Velodromo spunta l’ipotesi porte chiuse”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-26 211450

Ex rosa, UFFICIALE: Marong è un nuovo giocatore del Castrumfavara

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026

Ultimissime

maxresdefault

Athletic Palermo-Digiesse Praiatortoa: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Screenshot 2026-09-16 151627

Empoli, UFFICIALE: arriva il giovane attaccante David Ferrer

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Milan-Juventus serie A

Palermo-Padova affidata a Di Bello: le designazioni della 5ª giornata di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Palla Europei (X) Ilovepalermocalcio

Euro 2028 sbarca su Sky: «Tutte le 51 partite, 24 saranno in esclusiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Screenshot 2026-09-16 144340

Padova, Artistico scalpita per Palermo: si valuta il recupero in extremis

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026