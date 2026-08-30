Athletic Palermo, beffa al 90’ in Coppa Italia: il Trapani passa 3-2
Esordio amaro in Coppa Italia Serie D per l’Athletic Club Palermo, sconfitto 3-2 dal Trapani al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.
I nerorosa passano in vantaggio al 26’ con Bongiovanni, bravo a trasformare in rete uno schema da calcio d’angolo. Al 39’, però, la svolta: Ferlicca conquista un rigore e Crivello viene espulso. Dal dischetto Sarr non sbaglia e firma l’1-1.
Nella ripresa il Trapani sfrutta la superiorità numerica e trova il sorpasso al 58’ con Valenti. L’Athletic non molla e, nonostante resti addirittura in nove uomini, trova il 2-2 all’87’ con Rampulla. La beffa arriva però al 90’: Sasanelli segna il definitivo 3-2. Nel recupero Anas sfiora il pareggio, ma il portiere granata salva il risultato.
L’Athletic tornerà in campo domenica 6 settembre, alle 15, sul campo del Siracusa per la prima giornata di Serie D.