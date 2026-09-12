Athletic Palermo, Ferazzoli: «Dopo Siracusa dobbiamo riscattarci, mi aspetto una prestazione importante»

In vista del match tra Athletic Palermo ed Enna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club l’allenatore nerorosa, Giuseppe Ferazzoli. Un appuntamento importante per i palermitani, che torneranno a giocare al Velodromo.

«A Capaci siamo stati trattati benissimo, ma tornare al Velodromo è bello e i ragazzi sono felici di poter giocare nuovamente qui – ha spiegato Ferazzoli –. Dobbiamo reagire alla brutta sconfitta di domenica contro il Siracusa»





Un analisi poi sul prossimo avversario: «Sappiamo che l’Enna arriverà con la stessa voglia e determinazione, soprattutto dopo la sconfitta subita all’esordio. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi e concentrarci sul riscatto dopo la prova opaca e il risultato negativo di sette giorni fa»

Infine, Ferazzoli spiega cosa si aspetta dalla squadra: «Dobbiamo riuscire a portare in partita tutto quello che facciamo durante gli allenamenti. Ci aspettavamo un avvio diverso, ma sono sicuro che i ragazzi sapranno reagire con una prestazione importante, con l’obiettivo di conquistare i tre punti»