Athletic Palermo, Ferazzoli: «Dopo Siracusa dobbiamo riscattarci, mi aspetto una prestazione importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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In vista del match tra Athletic Palermo ed Enna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club l’allenatore nerorosa, Giuseppe Ferazzoli. Un appuntamento importante per i palermitani, che torneranno a giocare al Velodromo.

«A Capaci siamo stati trattati benissimo, ma tornare al Velodromo è bello e i ragazzi sono felici di poter giocare nuovamente qui – ha spiegato Ferazzoli –. Dobbiamo reagire alla brutta sconfitta di domenica contro il Siracusa»


Un analisi poi sul prossimo avversario: «Sappiamo che l’Enna arriverà con la stessa voglia e determinazione, soprattutto dopo la sconfitta subita all’esordio. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi e concentrarci sul riscatto dopo la prova opaca e il risultato negativo di sette giorni fa»

Infine, Ferazzoli spiega cosa si aspetta dalla squadra: «Dobbiamo riuscire a portare in partita tutto quello che facciamo durante gli allenamenti. Ci aspettavamo un avvio diverso, ma sono sicuro che i ragazzi sapranno reagire con una prestazione importante, con l’obiettivo di conquistare i tre punti»

 

 

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