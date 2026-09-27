Parma, ufficiale l’addio a Carlos Cuesta: «Non c’erano più i presupposti per proseguire»

Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma. La società gialloblù ha ufficializzato la separazione dal tecnico attraverso una nota, spiegando che la decisione è arrivata dopo un confronto interno e riguarda in particolare lo sviluppo del progetto sportivo.

«A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa».





Si chiude dunque l’esperienza di Cuesta sulla panchina del Parma. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, il club ha già stabilito come verrà gestita la ripresa del lavoro: la seduta di allenamento di lunedì 28 settembre sarà affidata allo staff tecnico della società.

Nel comunicato il Parma ha infine salutato Cuesta e il suo staff:

«A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi».