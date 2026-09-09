Avellino-Palermo, arbitra Doveri. Le designazioni della 4^ giornata di serie B

Avellino-Palermo, Doveri designato per la quarta giornata

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere Avellino-Palermo, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 13 settembre alle ore 15.

Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bianchini, mentre il quarto ufficiale sarà Mastrodomenico. Al VAR è stato designato Camplone, con Santoro nel ruolo di AVAR.





Una designazione di esperienza per una sfida particolarmente attesa, con Avellino e Palermo pronte a contendersi punti importanti in questo avvio di campionato. Doveri, arbitro di lungo corso ai massimi livelli del calcio italiano, sarà dunque chiamato a garantire la regolarità dell’incontro in programma al “Partenio-Lombardi”.

Empoli-Arezzo

Direttore di gara: Fabbri

Assistenti: Dei Giudici-Gentile

IV° Ufficiale: Perri

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

Benevento-Hellas Verona

Direttore di gara: Marinelli

Assistenti: Zanellati-Djurdjevic

IV° Ufficiale: Tropiano

VAR: Baroni (On Site Stadio Vigorito Benevento)

AVAR: Volpi (On Site Stadio Vigorito Benevento)

Pisa-Virtus Entella

Direttore di gara: Feliciani

Assistenti: Mastrodonato-Ceolin

IV° Ufficiale: Maccarini

VAR: Gariglio

AVAR: Massimi

Vicenza-Juve Stabia

Direttore di gara: Abisso

Assistenti: Cortese-Galimberti

IV° Ufficiale: Drigo

VAR: Santoro (On Site Stadio Menti Vicenza)

AVAR: Maggioni (On Site Stadio Menti Vicenza)

Padova-Ascoli

Direttore di gara: Collu

Assistenti: Politi-Giuggioli

IV° Ufficiale: Mazzoni

VAR: Piccinini

AVAR: Paganessi

Sudtirol-Modena

Direttore di gara: Tremolada

Assistenti: Lo Cicero-Laghezza

IV° Ufficiale: Maccorin

VAR: Rutella

AVAR: Di Vuolo

Catanzaro-Carrarese

Direttore di gara: Di Marco

Assistenti: Ceccon-Chiavaroli

IV° Ufficiale: Liotta

VAR: Ghersini

AVAR: Prontera

Cesena-Cremonese

Direttore di gara: Allegretta

Assistenti: Cecconi-Belsanti

IV° Ufficiale: Di Loreto

VAR: Dionisi

AVAR: Del Giovane

Avellino-Palermo

Direttore di gara: Doveri

Assistenti: Zingarelli-Bianchini

IV° Ufficiale: Mastrodomenico

VAR: Camplone

AVAR: Santoro

Mantova-Sampdoria

Direttore di gara: Chiffi

Assistenti: Bercigli-Lauri

IV° Ufficiale: Calzavara

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi