Avellino-Palermo, arbitra Doveri. Le designazioni della 4^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
doveri

Avellino-Palermo, Doveri designato per la quarta giornata

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere Avellino-Palermo, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 13 settembre alle ore 15.

Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bianchini, mentre il quarto ufficiale sarà Mastrodomenico. Al VAR è stato designato Camplone, con Santoro nel ruolo di AVAR.


Una designazione di esperienza per una sfida particolarmente attesa, con Avellino e Palermo pronte a contendersi punti importanti in questo avvio di campionato. Doveri, arbitro di lungo corso ai massimi livelli del calcio italiano, sarà dunque chiamato a garantire la regolarità dell’incontro in programma al “Partenio-Lombardi”.

Empoli-Arezzo
Direttore di gara: Fabbri
Assistenti: Dei Giudici-Gentile
IV° Ufficiale: Perri
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paterna

Benevento-Hellas Verona
Direttore di gara: Marinelli
Assistenti: Zanellati-Djurdjevic
IV° Ufficiale: Tropiano
VAR: Baroni (On Site Stadio Vigorito Benevento)
AVAR: Volpi (On Site Stadio Vigorito Benevento)

Pisa-Virtus Entella
Direttore di gara: Feliciani
Assistenti: Mastrodonato-Ceolin
IV° Ufficiale: Maccarini
VAR: Gariglio
AVAR: Massimi

Vicenza-Juve Stabia
Direttore di gara: Abisso
Assistenti: Cortese-Galimberti
IV° Ufficiale: Drigo
VAR: Santoro (On Site Stadio Menti Vicenza)
AVAR: Maggioni (On Site Stadio Menti Vicenza)

Padova-Ascoli
Direttore di gara: Collu
Assistenti: Politi-Giuggioli
IV° Ufficiale: Mazzoni
VAR: Piccinini
AVAR: Paganessi

Sudtirol-Modena
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Lo Cicero-Laghezza
IV° Ufficiale: Maccorin
VAR: Rutella
AVAR: Di Vuolo

Catanzaro-Carrarese
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Ceccon-Chiavaroli
IV° Ufficiale: Liotta
VAR: Ghersini
AVAR: Prontera

Cesena-Cremonese
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Cecconi-Belsanti
IV° Ufficiale: Di Loreto
VAR: Dionisi
AVAR: Del Giovane

Avellino-Palermo
Direttore di gara: Doveri
Assistenti: Zingarelli-Bianchini
IV° Ufficiale: Mastrodomenico
VAR: Camplone
AVAR: Santoro

Mantova-Sampdoria
Direttore di gara: Chiffi
Assistenti: Bercigli-Lauri
IV° Ufficiale: Calzavara
VAR: Di Paolo
AVAR: Paganessi

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