Corriere dello Sport: “Palermo, allenamento a porte chiuse al Barbera: Inzaghi prepara la sfida contro il Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (94) inzaghi

Cresce l’attesa per Palermo-Padova, sfida in programma domani al Renzo Barbera. Mentre Filippo Inzaghi continua a preparare la gara sul campo, aumenta anche la risposta del pubblico rosanero. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è stata infatti raggiunta quota 27.362 spettatori, comprendendo nel dato anche gli abbonati.

Sul fronte della preparazione, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce che ieri il Palermo ha sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana. Il lavoro della squadra si è svolto rigorosamente a porte chiuse al “Barbera”, dove Inzaghi sta mettendo a punto le ultime soluzioni in vista dell’appuntamento con il Padova.


Parallelamente continua a salire la febbre tra i sostenitori del Palermo. Il dato riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport certifica una presenza già consistente sugli spalti: 27.362 spettatori tra biglietti e abbonamenti.

Un numero che accompagna dunque l’avvicinamento alla partita e conferma la grande attesa per il match. Come evidenziato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Barbera si prepara così ad accogliere una cornice importante di pubblico per Palermo-Padova.

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