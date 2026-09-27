Serie D, l’Athletic Palermo torna al successo: Milazzo travolto 3-0 nel finale

L’Athletic Club Palermo ritrova la vittoria e lo fa superando 3-0 il Milazzo nella quinta giornata di campionato. Un risultato maturato interamente nel finale di una partita rimasta a lungo equilibrata: Maurino, Bova e Matera firmano le tre reti che permettono alla formazione allenata da Giuseppe Ferazzoli di salire a quota 7 punti, all’ottavo posto in classifica.

La prima frazione procede su ritmi contenuti. Bisogna attendere il 20’ per assistere alla prima vera conclusione verso la porta: è il Milazzo a provarci con Camara, il cui tentativo dal limite viene respinto da Minuss.





L’Athletic cresce nella parte conclusiva del primo tempo. Micoli si rende pericoloso in due circostanze di testa e, nell’occasione migliore, manda il pallone di poco a lato. Prima dell’intervallo sono però ancora i mamertini a farsi vedere: Corso tenta la conclusione dalla distanza e Minuss devia in calcio d’angolo.

Grillo colpisce il palo, poi il rigore cambia la partita

Nella ripresa l’equilibrio resiste, anche se con il trascorrere dei minuti l’Athletic riesce a guadagnare metri. Al 58’ i nerorosa vanno vicinissimi al vantaggio: Grillo calcia una punizione da posizione laterale e colpisce il palo esterno.

La gara sembra destinata a rimanere bloccata, ma nel finale cambia tutto. A cinque minuti dalla conclusione Retucci tocca il pallone con la mano all’interno dell’area e l’arbitro assegna il calcio di rigore all’Athletic.

Sul dischetto si presenta Maurino, che all’87’ non sbaglia e porta avanti i padroni di casa.

Il vantaggio libera definitivamente la squadra di Ferazzoli. Al 93’ arriva il 2-0 di Bova, che finalizza un perfetto contropiede. Nel lunghissimo recupero c’è spazio anche per la terza rete: al 98’ Matera raccoglie di testa una respinta del portiere e mette il sigillo sul definitivo 3-0.

Nel finale Maurino, autore del gol che aveva sbloccato la partita, viene espulso per doppia ammonizione.

L’Athletic Club Palermo torna così al successo e raggiunge quota 7 punti. Il prossimo appuntamento per i nerorosa è fissato per domenica 4 ottobre, quando affronteranno il Gela al “Vincenzo Presti”.

Athletic Club Palermo-Milazzo 3-0

Marcatori: 87’ rig. Maurino, 90’+3’ Bova, 90’+8’ Matera.

Athletic Club Palermo (3-5-2): Minuss; Panaro, Crivello, Avellino; Calvano, Lores Varela (73’ Pisciotta M.), Maurino, Mazzotta (88’ Bova), Rampulla (65’ Lanza); Micoli (89’ Bongiovanni), Grillo (90’+4’ Matera). A disp.: Mauro, Anas, Martignetti, Torma. All.: Ferazzoli.

Milazzo (3-5-2): Donini (55’ Andraikenas); Prokopenko (89’ Saverino), Rechichi, Sardo; Pipitone, Giubrone, Corso, Camara, Maisano (65’ Franchina); Retucci, Morabito (65’ Vaiana). A disp.: Napolitano, Bossa, Chiappetta, Cugnata, Brancato. All.: Catalano.

Arbitro: Giovanni Di Palma di Cassino.