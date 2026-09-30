Svolta Antonini: vicino l’acquisto di un nuovo club
Valerio Antonini, presidente del Trapani, potrebbe presto ampliare il proprio progetto nel calcio italiano. L’imprenditore ha infatti annunciato di essere vicino alla chiusura della trattativa per l’acquisizione di un nuovo club.
“Siamo nella fase di firma del preliminare”, ha dichiarato Antonini nei giorni scorsi, lasciando intendere che l’operazione sia ormai a un passo dalla definizione.
Secondo quanto riportato da TuttoC, la società interessata sarebbe la Sambenedettese, club già accostato nelle scorse settimane ad altri possibili investitori. Al momento, però, mancano ancora conferme ufficiali da parte dei protagonisti della trattativa.