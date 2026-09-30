Carrarese, UFFICIALE: Pagliuca è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
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La Carrarese Calcio 1908 affida la guida della Prima Squadra a Guido Pagliuca. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028.

Pagliuca torna così in Serie B dopo le esperienze con Juve Stabia ed Empoli, forte delle 50 presenze nella categoria e della storica qualificazione ai playoff conquistata con il club campano nella stagione 2024/25.


Ecco il comunicato ufficiale:

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver affidato a Guido Pagliuca la guida tecnica della Prima Squadra.
L’allenatore toscano ha sottoscritto un contratto biennale sino al 30 giugno 2028.
In carriera, dopo le due esperienze in Serie C alla guida di Lucchese e Siena, si contano ben 50 presenze in Serie B sulle panchine di Juve Stabia e Empoli, e la soddisfazione della conquista dello storico traguardo dei playoff sulla panchina dei campani nella stagione 2024/2025.

Insieme al nuovo allenatore, entreranno a far parte dello staff tecnico anche Bruno Loureiro Batista, nuovo Allenatore in Seconda; Riccardo Carbone, Match Analyst e Daniele Deoma, che sarà Coordinatore dello Staff Tecnico/Sportivo dell’area tecnica.

Di seguito la nuova composizione dello Staff Tecnico della Prima Squadra:

  • Allenatore Responsabile – Guido Pagliuca
  • Allenatore in Seconda – Bruno Loureiro Batista
  • Match Analyst – Riccardo Carbone
  • Collaboratore Tecnico – Nicholas Lazzari
  • Allenatore dei Portieri – Fabio Ronzani
  • Collaboratore Tecnico – Matteo Della Bartolomea
  • Preparatore Atletico – Michele Balloni
  • Recupero Infortunati – Ennio Belli
  • Coordinatore Staff Tecnico/Sportivo dell’Area Tecnica – Daniele Deoma

Mister Pagliuca condurrà, nella mattina di oggi, il primo allenamento.”

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