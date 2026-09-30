Carrarese, UFFICIALE: Pagliuca è il nuovo allenatore

La Carrarese Calcio 1908 affida la guida della Prima Squadra a Guido Pagliuca. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028.

Pagliuca torna così in Serie B dopo le esperienze con Juve Stabia ed Empoli, forte delle 50 presenze nella categoria e della storica qualificazione ai playoff conquistata con il club campano nella stagione 2024/25.





Ecco il comunicato ufficiale:

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver affidato a Guido Pagliuca la guida tecnica della Prima Squadra.

L’allenatore toscano ha sottoscritto un contratto biennale sino al 30 giugno 2028.

In carriera, dopo le due esperienze in Serie C alla guida di Lucchese e Siena, si contano ben 50 presenze in Serie B sulle panchine di Juve Stabia e Empoli, e la soddisfazione della conquista dello storico traguardo dei playoff sulla panchina dei campani nella stagione 2024/2025.

Insieme al nuovo allenatore, entreranno a far parte dello staff tecnico anche Bruno Loureiro Batista, nuovo Allenatore in Seconda; Riccardo Carbone, Match Analyst e Daniele Deoma, che sarà Coordinatore dello Staff Tecnico/Sportivo dell’area tecnica.

Di seguito la nuova composizione dello Staff Tecnico della Prima Squadra:

Allenatore Responsabile – Guido Pagliuca

Allenatore in Seconda – Bruno Loureiro Batista

Match Analyst – Riccardo Carbone

Collaboratore Tecnico – Nicholas Lazzari

Allenatore dei Portieri – Fabio Ronzani

Collaboratore Tecnico – Matteo Della Bartolomea

Preparatore Atletico – Michele Balloni

Recupero Infortunati – Ennio Belli

Coordinatore Staff Tecnico/Sportivo dell’Area Tecnica – Daniele Deoma

Mister Pagliuca condurrà, nella mattina di oggi, il primo allenamento.”