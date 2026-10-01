Ascoli, Hysaj nel mirino: ma spunta il Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
1790752825_725

Il mercato degli svincolati resta una possibilità per i club alla ricerca di rinforzi. L’Ascoli ha messo nel mirino Elseid Hysaj per la difesa: il ds Patti ha già presentato una prima offerta, rifiutata dal giocatore, ma la trattativa resta aperta.

Sul difensore, però, si registra anche l’interesse del Bologna. Dopo l’infortunio di Holm, che resterà fuori 3-4 mesi, i rossoblù stanno valutando Matteo Darmian, attualmente aggregato alla squadra di Palladino. Se l’ex Inter non dovesse convincere, secondo il Corriere dello Sport, Hysaj sarebbe la prima alternativa. L’Ascoli, dunque, rischia di vedere complicarsi la corsa al difensore albanese.


Altre notizie

Delli-Carri

Sampdoria, Delli Carri: «II campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Screenshot 2026-10-01 061903

Corriere dello Sport: “Panchine, Pagliuca riparte da Carrara. Andreoletti scopre l’Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Screenshot 2026-09-30 170420

Cremonese, Luperto: «Il Palermo è una delle pretendenti a vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

TMW: “Busiello svincolato: Napoli, Lazio e Palermo interessate al classe 2008”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

Verona, presentato il progetto per il nuovo stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

Carrarese, UFFICIALE: Pagliuca è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Empoli, UFFICIALE Andreoletti: contratto fino al 2028. Sarà lui a sfidare il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
palermo modena 4-2 (39) rivetti mirri

Tuttosport: “Modena, il Nido per sognare la Serie A: nuovo centro sportivo e -3 dal Palermo capolista”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
pagliuca empoli

Gazzetta dello Sport: “Empoli-Carrarese, è il caso Pagliuca: i toscani sospettano lo ‘scippo’ del tecnico”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
56c5baf15a

Corriere dello Sport, Moreo: “Palermo, offerta importante: ho tentennato. Poi ho scelto di ripartire dal Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Corriere dello Sport: “Empoli, oggi l’annuncio di Andreoletti: domani la presentazione. Shpendi ancora a parte”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
pagliuca

Corriere dello Sport: “Carrarese, esonerato Cioffi: Pagliuca favoritissimo per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026

Ultimissime

1790752825_725

Ascoli, Hysaj nel mirino: ma spunta il Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Delli-Carri

Sampdoria, Delli Carri: «II campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
malagò

Euro 2032, Malagò: «Ad oggi solo uno stadio sarebbe in linea»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
825356434_1137005835522933_4615506826485793700_n

Gomis si presenta alla Vis Pesaro: «Volevo tornare a sentirmi importante e voluto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Screenshot 2026-10-01 100846

Repubblica Palermo: “Impianti sportivi, la città prova a ripartire: piscina a gennaio e Palasport verso marzo 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026