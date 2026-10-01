Ascoli, Hysaj nel mirino: ma spunta il Bologna
Il mercato degli svincolati resta una possibilità per i club alla ricerca di rinforzi. L’Ascoli ha messo nel mirino Elseid Hysaj per la difesa: il ds Patti ha già presentato una prima offerta, rifiutata dal giocatore, ma la trattativa resta aperta.
Sul difensore, però, si registra anche l’interesse del Bologna. Dopo l’infortunio di Holm, che resterà fuori 3-4 mesi, i rossoblù stanno valutando Matteo Darmian, attualmente aggregato alla squadra di Palladino. Se l’ex Inter non dovesse convincere, secondo il Corriere dello Sport, Hysaj sarebbe la prima alternativa. L’Ascoli, dunque, rischia di vedere complicarsi la corsa al difensore albanese.