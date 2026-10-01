Corriere dello Sport: “Panchine, Pagliuca riparte da Carrara. Andreoletti scopre l’Empoli”

Porte girevoli sulle panchine toscane. Matteo Andreoletti ha diretto il suo primo allenamento alla guida dell’Empoli, mentre Guido Pagliuca, dopo la separazione dagli azzurri, ha cominciato la nuova avventura alla Carrarese. Due cambi tecnici arrivati durante la lunga sosta del campionato e destinati a ridisegnare il cammino delle due formazioni alla ripresa.

Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, ieri sono arrivate le prime mosse dei nuovi allenatori. Andreoletti ha svolto il primo allenamento con l’Empoli e sarà presentato questa mattina, mentre circa 145 chilometri più a nord Pagliuca ha iniziato a lavorare con la Carrarese e parlerà per la prima volta da tecnico giallazzurro nel pomeriggio.





Empoli, comincia l’era Andreoletti

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Andreoletti, nome che era già entrato nei radar della società della famiglia Corsi durante l’estate.

Secondo quanto ricostruisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il club aveva pensato ad Andreoletti già per il dopo Fabio Caserta, chiamato nella stagione precedente a guidare la squadra verso una salvezza poi conquistata senza passare dai playout.

La scelta era successivamente ricaduta ancora su Pagliuca, sotto contratto dalla stagione 2025/26. Le prime difficoltà incontrate nel nuovo campionato hanno però portato alla separazione e alla conseguente accelerazione per l’ex allenatore del Padova.

Andreoletti si è liberato dal contratto con il club veneto, che aveva condotto dalla Serie C alla Serie B nella stagione 2024/25, per iniziare la nuova esperienza in Toscana.

Con lui sono arrivati anche Andrea Malgrati, nel ruolo di secondo, e il preparatore atletico Andrea Molteni.

Nel primo allenamento hanno svolto lavoro differenziato Shpendi, Egan e Monaco, ai quali si è aggiunto il centrocampista Belardinelli.

Pagliuca riparte dalla Carrarese

Nuovo inizio anche per Guido Pagliuca. L’ex tecnico dell’Empoli ha diretto la sua prima seduta alla guida della Carrarese, chiamato a risollevare una squadra che ha conquistato un solo punto nelle prime cinque partite ed è relegata in fondo alla classifica.

Come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il club apuano ha deciso di voltare pagina dopo l’esperienza di Gabriele Cioffi, in una situazione resa ancora più complessa dalle ultime giornate di mercato.

La squadra è stata infatti profondamente rivoluzionata rispetto alla stagione precedente, con diversi giocatori arrivati in Toscana in condizioni fisiche non ottimali.

Pagliuca sarà affiancato dal vice Bruno Loureiro Batista, dal match analyst Riccardo Carbone e da Daniele Deoma, che ricoprirà il ruolo di coordinatore dello staff tecnico.

Due nuove avventure che, sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, prendono dunque forma durante la pausa: Andreoletti riparte dall’Empoli, mentre Pagliuca prova immediatamente a rilanciarsi alla Carrarese. Entrambi avranno questi giorni a disposizione per trasmettere le proprie idee alle rispettive squadre prima della ripresa del campionato, prevista per il secondo weekend di ottobre.