Trasmessi alla UEFA i dossier sui 14 stadi per ospitare Euro 2032, Malago: «Soddisfatto per il numero e la qualità delle proposte»

In vista degli Europei 2032, la FIGC ha trasmesso i dossier dei 14 stadi risultati idonei per ospitare la competizione. Tra gli impianti è presente anche il “Renzo Barbera” di Palermo, ancora in corso per ospitare Euro 2032.

«Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in FIGC – afferma il presidente Malagò – a testimonianza dell’impegno e della partecipazione con cui l’Italia ha risposto a questa sfida»





Il presidente ha poi fatto i suoi ringraziamenti alla UEFA: « Desidero ringraziare l’UEFA per la proficua collaborazione e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito a questo processo di selezione con serietà, competenza e visione. Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a EURO 2032 città e impianti all’altezza di un grande evento internazionale»