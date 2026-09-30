Bojinov saluta Palermo: «Esperienza unica e indimenticabile. Auguro alla squadra di tornare dove ha sempre avuto un posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
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Valeri Bojinov saluta Palermo con un messaggio carico d’affetto. Dopo essere tornato in città, l’ex attaccante ha affidato ai social le proprie emozioni, ringraziando Palermo e i suoi tifosi e rivolgendo un augurio alla squadra rosanero.

«Sono venuto, ho visto, sono tornato a casa. Grazie Palermo, grazie gente di Palermo, la città. È stata un’esperienza unica e indimenticabile per me», ha scritto Bojinov sul proprio profilo Instagram.


Parole alle quali si aggiunge un pensiero particolare per la città e per il popolo rosanero: «Palermo, la città e i tifosi di calcio».

Bojinov ha poi rivolto il proprio augurio alla squadra, con la speranza di rivedere presto i rosanero nella massima categoria: «Auguro e prego che la squadra l’anno prossimo sia dove ha sempre avuto un posto tra le più grandi».

Il messaggio si conclude con un arrivederci: «Serie A ARRIVEDERCI».

Un legame con Palermo che Bojinov ha voluto dunque ribadire pubblicamente, descrivendo il ritorno in città come un’esperienza destinata a rimanere nei suoi ricordi.

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