Bojinov saluta Palermo: «Esperienza unica e indimenticabile. Auguro alla squadra di tornare dove ha sempre avuto un posto»
Valeri Bojinov saluta Palermo con un messaggio carico d’affetto. Dopo essere tornato in città, l’ex attaccante ha affidato ai social le proprie emozioni, ringraziando Palermo e i suoi tifosi e rivolgendo un augurio alla squadra rosanero.
«Sono venuto, ho visto, sono tornato a casa. Grazie Palermo, grazie gente di Palermo, la città. È stata un’esperienza unica e indimenticabile per me», ha scritto Bojinov sul proprio profilo Instagram.
Parole alle quali si aggiunge un pensiero particolare per la città e per il popolo rosanero: «Palermo, la città e i tifosi di calcio».
Bojinov ha poi rivolto il proprio augurio alla squadra, con la speranza di rivedere presto i rosanero nella massima categoria: «Auguro e prego che la squadra l’anno prossimo sia dove ha sempre avuto un posto tra le più grandi».
Il messaggio si conclude con un arrivederci: «Serie A ARRIVEDERCI».
Un legame con Palermo che Bojinov ha voluto dunque ribadire pubblicamente, descrivendo il ritorno in città come un’esperienza destinata a rimanere nei suoi ricordi.