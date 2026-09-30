Palermo, gli impegni del Settore Giovanile e Femminile: Women contro il Racing Catania, Under 17 sfida la Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Primavera palermo

Il Palermo ha reso noto il programma delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero. Quattro gli appuntamenti previsti per domenica 4 ottobre, tra Coppa Italia e campionati nazionali giovanili.

La Prima Squadra Femminile sarà impegnata nella gara di ritorno della prima giornata di Coppa Italia. Il Palermo Women affronterà il Racing Catania alle 15.30, allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo.


Trasferta nella Capitale, invece, per l’Under 17 maschile. I rosanero affronteranno la Roma nella quarta giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B. Fischio d’inizio alle 15 al Campo Agostino Di Bartolomei di Roma.

Doppio confronto con la Lazio per Under 16 e Under 15, entrambe impegnate al Campo Sportivo La Borghesiana di Roma.

L’Under 16 scenderà in campo alle 15.45 per la quarta giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. L’Under 15, invece, affronterà i biancocelesti alle 13.30, sempre per la quarta giornata del rispettivo Girone C.

Questo il programma comunicato dal Palermo:

Palermo Women-Racing Catania – domenica 4 ottobre, ore 15.30

Roma-Palermo Under 17 – domenica 4 ottobre, ore 15

Lazio-Palermo Under 16 – domenica 4 ottobre, ore 15.45

Lazio-Palermo Under 15 – domenica 4 ottobre, ore 13.30

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