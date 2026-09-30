Manchester City, Guardiola rompe il silenzio: «Supereremo tutto questo insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Pep Guardiola si schiera al fianco del Manchester City. L’ex allenatore dei Citizens ha affidato ai social un messaggio di sostegno al club, alla proprietà, alla dirigenza, alla squadra e ai tifosi nel delicato momento vissuto dalla società inglese.

Nonostante abbia concluso la propria esperienza sulla panchina del City, Guardiola ha voluto ribadire pubblicamente quanto sia ancora forte il legame costruito durante gli anni trascorsi a Manchester.


«Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City in tutto il mondo sappia che sono qui, ora più che mai. Sono, sono sempre stato e sarò sempre al fianco della mia squadra, del mio proprietario, del mio presidente, di Ferran, dei giocatori, dello staff, di Enzo e di voi, i nostri tifosi unici».

Guardiola: «Sono sempre stato e sarò sempre al vostro fianco»

Un messaggio particolarmente significativo per il momento attraversato dal Manchester City, alle prese fuori dal campo con il procedimento relativo alle contestazioni finanziarie mosse dalla Premier League.

Guardiola ha scelto di non nascondere la propria vicinanza al mondo Citizens, rivendicando un rapporto che evidentemente va oltre la conclusione della sua esperienza da allenatore.

Il passaggio conclusivo del suo intervento è un invito all’unità:

«Voglio essere chiaro: supereremo tutto questo insieme. Vi voglio bene».

Parole che confermano il profondo legame rimasto tra Guardiola e il Manchester City. L’esperienza in panchina è terminata, ma l’ex tecnico ha voluto far sapere ai tifosi che continuerà a essere al fianco del club anche in una fase particolarmente delicata della sua storia recente.

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