Manchester City, arriva il comunicato dopo la decisione della Premier: «Siamo innocenti, faremo appello»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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Arriva la risposta ufficiale del Manchester City dopo la pubblicazione della decisione della Commissione della Premier League. Il club inglese ha diffuso una nota nella quale esprime delusione e sorpresa per le conclusioni rese note oggi e ribadisce con fermezza la propria posizione: i Citizens si dichiarano innocenti rispetto alle accuse formulate dalla Premier League.

«Il Club è innocente delle accuse mosse dalla Premier League», sostiene il Manchester City nel proprio comunicato, aggiungendo di disporre di un ampio insieme di prove che considera «inconfutabili» a sostegno delle proprie posizioni.


La società annuncia quindi che continuerà a difendere le proprie ragioni in tutte le sedi regolamentari e legali ritenute appropriate. Una battaglia che, dunque, non si chiude con la decisione pubblicata oggi.

Il Manchester City sottolinea inoltre come il procedimento della Premier League sia ancora in corso e presenti, secondo il club, elementi significativi non ancora completati. Per questo motivo i Citizens hanno annunciato che utilizzeranno le possibilità di appello a loro disposizione.

Il club sostiene che la decisione contenga «chiari errori materiali, di diritto, di principio e di fatto» e la considera non sicura. Una posizione molto netta che anticipa quindi un nuovo capitolo del lungo confronto con la Premier League.

Nella nota il City ricorda inoltre di aver rispettato per otto anni il procedimento, confidando che il Board e l’Executive della Premier League agissero come un organismo indipendente, imparziale ed equo, senza influenze di parte.

Il Manchester City precisa infine di essere limitato nelle ulteriori dichiarazioni pubbliche fino alla conclusione dei prossimi procedimenti. La vicenda, dunque, resta aperta: il club respinge le accuse e prepara la strada dell’appello.

La questione viene seguita con particolare attenzione anche a Palermo per il legame con il City Football Group, del quale il club rosanero fa parte. Il procedimento riguarda comunque esclusivamente il Manchester City e la Premier League.

 

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