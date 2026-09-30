Cremonese, Luperto: «Il Palermo è una delle pretendenti a vincere il campionato»

Sebastiano Luperto inserisce il Palermo tra le squadre candidate alla vittoria del campionato di Serie B. Il difensore della Cremonese è intervenuto in conferenza stampa al termine dell’allenamento mattutino, facendo il punto sul momento dei grigiorossi e soffermandosi anche sulle formazioni che lo hanno maggiormente impressionato in questo avvio di stagione.

Alla domanda sulle squadre che si sono messe maggiormente in evidenza, Luperto ha indicato subito i rosanero: «Il Palermo è una delle pretendenti a vincere il campionato, Modena e Mantova sono partite bene. Per la mia esperienza mi sento di dire che la Serie B è lunghissima e i valori veri si vedranno a fine stagione».





Il difensore ha parlato anche del percorso della Cremonese, rimasta imbattuta dall’arrivo di Pecchia: «Sì, ma ci teniamo ad alzare l’asticella e migliorarci continuamente. Con il mister stiamo lavorando bene, cercando di alzare l’intensità giorno dopo giorno. Vogliamo tramutare questo lavoro in risultato».

Tra gli aspetti sui quali intervenire c’è la fase difensiva. Luperto non si nasconde: «Ci stiamo arrivando, è un aspetto sul quale stiamo migliorando. Sappiamo che una squadra come la nostra deve subire meno gol, tatticamente sono cambiate alcune cose e le stiamo assimilando per trasformarle in campo».

Fiducia anche in vista della ripresa del campionato, quando la Cremonese sarà attesa dalle trasferte contro Arezzo e Pisa: «Sono molto fiducioso, è giusto che ci giochiamo le nostre carte al massimo delle nostre possibilità».

Luperto si è poi soffermato sulla concorrenza nel reparto arretrato: «Il livello è alto, c’è una sana competizione e lavoriamo continuamente per mettere in difficoltà il mister quando è chiamato a prendere delle scelte. Sicuramente questo aiuta ad alzare il livello dell’allenamento e quindi della squadra in generale».

Da uno dei giocatori più esperti della rosa Pecchia si aspetta inoltre un ruolo di riferimento per i più giovani: «Certo, siamo un gruppo con diversi giocatori di esperienza e siamo a disposizione dei ragazzi. Speriamo di aiutarli a crescere nel migliore dei modi come è successo a noi nei primi anni di carriera».

Infine, Luperto ha evitato paragoni tra l’attuale gestione e quella precedente: «Le dinamiche che influiscono sono tante, non mi piace fare dei paragoni. Sappiamo di non essere partiti bene e cercheremo in tutti i modi di invertire la rotta. Pecchia è arrivato con grande entusiasmo e stiamo lavorando tanto, ci teniamo a fare bene».