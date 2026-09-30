Cremonese, Botturi: «Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo per tornare in alto in classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Botturi-1

«La firma più importante che posso mettere ora è quella per i colori grigiorossi – spiega il tecnico. Spero che il grande lavoro svolto in questi mesi dalla società, dal settore giovanile e dalla proprietà dia i suoi frutti. La Serie B è un campionato estremamente equilibrato e strano: la nostra classifica attuale non rispecchia ancora le aspettative dei tifosi o le nostre, ma basta una serie di risultati utili per scalare le posizioni»

E sull’immediato cambio di allenatore: «Sebbene la squadra fosse stata allestita per il modulo di Giampaolo, abbiamo costruito una rosa duttile e versatile, adatta a più stili di gioco. Pecchia si avvicina molto alla nostra visione del calcio; in più ha lasciato un ottimo ricordo a Cremona e conosceva già l’ambiente, il centro sportivo e molti giocatori per essersi tenuto aggiornato»


Il ds ha poi commentato le trattive svolte durante la scorsa sessione di calciomercato: «C’’è stato un gran movimento sia in entrata che in uscita. Sì, ci sono state 47 uscite complessive (tra scadenze di contratto, fine di periodi di prestito e 32 cessioni, di cui la metà a titolo definitivo) e 12 acquisti in entrata. La proprietà fin dal primo incontro ha sottolineato l’importanza di un progetto chiaro, basato sui giovani per abbassare l’età media»

Infine, Botturi aggiunge: «Separarsi da un allenatore scelto da noi non è mai facile dal punto di vista umano, ed è per questo che ogni passaggio è stato ben ponderato»

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