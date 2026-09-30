Ronaldo-Portogallo, è rottura: l’attaccante lascia il ritiro

Clima tesissimo in casa Portogallo. Secondo quanto riportato dai media portoghesi e spagnoli, Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato il ritiro della nazionale dopo le dichiarazioni del commissario tecnico Jorge Jesus.

L’attaccante, secondo le ricostruzioni, sarebbe partito da solo dallo stadio mentre i compagni erano impegnati nell’allenamento. Alla base della decisione ci sarebbe l’annuncio del ct, che avrebbe comunicato l’assenza di Ronaldo nella prossima sfida di Nations League contro la Danimarca, in programma a Copenaghen.





Una situazione che rischia di creare una forte tensione all’interno della nazionale portoghese, proprio alla vigilia di un appuntamento importante.