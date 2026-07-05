Di Marzio: “Sampdoria su Viti, ma c’è anche il Palermo. Lauritsen e Carvalho nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
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La Sampdoria continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato sta lavorando su più fronti, ma uno dei nomi che interessa anche al Palermo è quello del difensore Mattia Viti.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la Sampdoria vorrebbe riportare a Genova Viti, ma la trattativa con il Nizza si presenta complicata. Il club francese, che acquistò il difensore dall’Empoli per circa 15 milioni di euro, punta infatti a monetizzare dalla cessione. Un’operazione da 3-4 milioni di euro, oltre all’ingaggio del calciatore, è attualmente fuori portata per i blucerchiati.


Come evidenzia ancora Gianluca Di Marzio, uno scenario diverso potrebbe aprirsi soltanto con un rinnovo del contratto di Viti con il Nizza e un successivo trasferimento in prestito. Al momento, però, questa soluzione appare difficile da concretizzare.

Sul difensore, aggiunge Gianluca Di Marzio, non c’è soltanto la Sampdoria. Anche Palermo e Cagliari seguono con attenzione Mattia Viti, pronti a inserirsi qualora si creassero le condizioni favorevoli per l’operazione.

Parallelamente, la Sampdoria continua a lavorare anche sul reparto offensivo. Secondo Gianluca Di Marzio, il club ligure ha avviato contatti con Tobias Lauritsen, attaccante classe 1997 attualmente svincolato dopo l’esperienza con lo Sparta Rotterdam e seguito anche dal Celtic. Per la trequarti, invece, resta vivo l’interesse per Joao Carvalho, fantasista portoghese classe 1997 dell’Estoril.

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