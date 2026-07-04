Prima pagina Tuttosport: “Sprint e pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
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Kimi pigliatutto

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “A tutto Kimi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo: Cassandro. E adesso Hernani”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Parroci, volontari, artisti. Lampedusa si stringe a Prevost”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Papa «chiama» l’Europa”

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Prima pagina Tuttosport: “Fanta Lewis!”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Compagnon nel mirino. Assalto Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Messi Ma che paura”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’abbraccio di Papa Leone ai migranti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao, c’è il prezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Lampedusa, l’attesa del Papa”

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Prima pagina Tuttosport: “Matteo, Flavio, Sonny & Jasmine”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, adesso è caccia agli Under”

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Gazzetta dello Sport: “Palermo, avanti per Trimboli e Compagnon. Brighenti può lasciare Catanzaro: tutte le trattative del giorno in B”

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Tuttosport: “Modena-Palermo, sfida per Azzi. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
insigne

Tuttosport: “Sampdoria, pazza idea Insigne. In ballo un contratto annuale con un ingaggio di 500 mila euro”

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Repubblica: “Rosanero a caccia di un esterno d’attacco. Fari puntati sullo svedese Almqvist”

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Giornale di Sicilia: “Caserta promuove Cassandro: «Il Palermo ha preso un giocatore forte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026