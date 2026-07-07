Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regionali, altri aumenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Screenshot 2026-07-08 071554

Terzo rinnovo contrattuale

Altre notizie

Screenshot 2026-07-08 075941

Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Uditore si ribella, cartoline contro i boss”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Screenshot 2026-07-08 060752

Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Screenshot 2026-07-07 082813

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Mondiale preso a calci”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 070540

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il killer fuggiva da una condanna”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 055818

Prima pagina Corriere dello Sport: “Compagnon, il Palermo vuole chiudere”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 080554

Prima pagina Repubblica Palermo: “Bandi e sblocco delle assunzioni. Maggioranza alla prova dell’Ars”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 091114

Prima pagina Tuttosport: “Flavio e Jas, oh yes!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-06 085524

Prima pagina Tuttosport: “Il principe Charles”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 081733

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “RECLERC”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 053643

Prima pagina Corriere dello Sport: “Ferrari spaziale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 065155

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Follia omicida in via Sampolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-05 085100

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “A tutto Kimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-08 080348

Repubblica: “Kamate nel mirino. Per un Palermo che guarda ai giovani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (91) brunori gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo uscite: undici giocatori da sistemare prima della chiusura del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, resta aperta la caccia all’esterno. Trimboli sempre nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Screenshot 2026-07-08 071832

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao torna in pole. Spunta anche Ngonge per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
nicolo-zaniolo

Corriere dello Sport: “Zaniolo rinnova con l’Udinese. Como a un passo da Yan Couto, il Genoa chiude per Havel”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026