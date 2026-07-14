Prima pagina Tuttosport: “Assurdo: amichevoli vietate ai tifosi Toro!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Polemiche per il club granata

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mafia, altra mannaia: 37 condanne”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da Serie A”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il riscatto affidato ai giovani”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ciao Francia”

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Prima pagina Repubblica Palermo: In cella la banda dei kalashnikov Meloni: “L’esercito a Palermo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo speciale”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cade la mafia di pizzo e kalashnikov”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve contro tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scommessa Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mitico”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “And The Sinner Is”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il gran caldo arriva nell’Isola E l’agricoltura è in ginocchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026

Ultimissime

Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (6) Pirlo

Gazzetta dello Sport: “Italia, Pirlo in pole per la panchina azzurra. Restano in corsa Conte, Mancini e Guardiola”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Italia, Buffon verso il ritorno. Maldini e Malagò lo vogliono nel nuovo Club Italia”

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Gazzetta dello Sport: “Lykogiannis vicino alla Samp, il Verona va su Mazzitelli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

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Gazzetta dello Sport: “Calabro: «Padova, la Serie A è l’obiettivo. Palermo e le retrocesse favorite»”

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Gazzetta dello Sport: “Desplanches a Frosinone per rilanciarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026