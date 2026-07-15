Prima pagina Giornale di Sicilia: “«Sparate, così pagano il pizzo»”

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Gli ordini di Verga dal carcere: abbiamo comprato le armi, non fatele arrugginire

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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, il patto di Inzaghi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mafia, altra mannaia: 37 condanne”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da Serie A”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il riscatto affidato ai giovani”

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Prima pagina Tuttosport: “Assurdo: amichevoli vietate ai tifosi Toro!”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ciao Francia”

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Prima pagina Repubblica Palermo: In cella la banda dei kalashnikov Meloni: “L’esercito a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cade la mafia di pizzo e kalashnikov”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve contro tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scommessa Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mitico”

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Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Siamo in debito con i tifosi. Il Palermo può fare un grande campionato»

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Giornale di Sicilia: “Pohja, il 4-2-3-1 e i rinforzi Il primo Palermo ne fa otto”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Bozzolan sempre più vicino”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin per la porta: il portiere del Lens è il favorito”

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Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

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