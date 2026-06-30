Gazzetta dello Sport: “Palermo, Luvumbo in stand-by”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato offensivo, ma la trattativa per Zito Luvumbo vive una fase di stallo. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il club rosanero resta in attesa di sviluppi sull’attaccante del Cagliari e, nel frattempo, sta valutando anche soluzioni alternative per rinforzare le corsie offensive.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, tra i profili monitorati c’è anche Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo l’ultima esperienza. Un’opzione che il Palermo tiene in considerazione mentre proseguono le riflessioni sulla trattativa che riguarda Luvumbo.





Come evidenzia ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il mercato rosanero non riguarda soltanto l’attacco. In difesa è ormai definito l’arrivo di Filippo Cassandro dal Como, reduce dalle ultime due stagioni al Catanzaro. Il suo acquisto garantirà a Filippo Inzaghi un calciatore duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino sia quello di difensore centrale.

Parallelamente, il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato anche sul fronte delle uscite. Fabrizio Vitale, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sottolinea che diversi giocatori sono destinati a lasciare il Palermo e non prenderanno parte al ritiro precampionato.

Tra questi figurano Matteo Brunori, Claudio Gomes, Alexis Blin, Kristoffer Lund e Dimitrios Nikolaou, tutti inseriti nella lista dei calciatori destinati a trovare una nuova sistemazione nel corso di questa sessione estiva di mercato.