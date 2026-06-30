Gazzetta dello Sport: “Palermo, caccia al vice Pohjanpalo: Moreo e De Luca in cima alla lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (26) desplanches moreo

Il Palermo continua a lavorare per completare il reparto offensivo e regalare a Filippo Inzaghi un’alternativa di alto livello a Joel Pohjanpalo. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il club rosanero vuole alzare ulteriormente il livello della rosa individuando un vice del centravanti finlandese in grado di garantire qualità, esperienza e gol.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, in cima alla lista del direttore sportivo Carlo Osti ci sono due profili ben precisi: Stefano Moreo, attaccante del Pisa, e Manuel De Luca, rientrato alla Cremonese dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Modena.


Come evidenzia ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, entrambi gli attaccanti avrebbero aperto alla possibilità di trasferirsi in Sicilia, un elemento che potrebbe favorire il lavoro della dirigenza rosanero nelle prossime settimane.

Il Palermo, infatti, considera fondamentale individuare un’alternativa affidabile a Pohjanpalo per affrontare una stagione lunga e impegnativa. Fabrizio Vitale, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sottolinea come la ricerca del vice del bomber finlandese rappresenti uno degli ultimi tasselli per completare il nuovo attacco disegnato da Filippo Inzaghi.

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