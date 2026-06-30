Gazzetta dello Sport: “Palermo grandi firme”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Il Palermo ha tracciato la strada da seguire per inseguire la promozione diretta in Serie A. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, dopo i 72 punti conquistati nella scorsa stagione, non sufficienti per centrare il salto di categoria, Filippo Inzaghi e la dirigenza hanno analizzato quanto fatto e individuato le aree sulle quali intervenire per costruire una squadra ancora più competitiva.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il primo cambiamento riguarda l’identità tattica. Il Palermo è pronto ad accantonare la difesa a tre per puntare con decisione sul 4-2-3-1, un sistema che dovrà garantire una maggiore vocazione offensiva e consentire ai rosanero di esprimere un calcio meno attendista e più dominante.


Come evidenzia ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, anche le prime operazioni di mercato confermano questa nuova filosofia. Gli arrivi ormai definiti di Hernani dal Monza e di Nahuel Estevez, svincolato dopo l’esperienza al Parma, insieme alla trattativa avanzata con il Cagliari per Zito Luvumbo, rappresentano i primi tasselli del nuovo progetto tecnico disegnato da Inzaghi.

L’obiettivo della società è quello di aumentare ulteriormente il livello qualitativo della rosa, inserendo calciatori di esperienza ma soprattutto capaci di incidere nella fase offensiva. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo vuole offrire maggiori soluzioni in attacco non soltanto per valorizzare le caratteristiche di Joel Pohjanpalo, ma anche per trovare nuove alternative in zona gol.

Infine, Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport spiega che il club rosanero continua a lavorare anche per individuare un vice Pohjanpalo, un’altra pedina ritenuta fondamentale per completare un reparto offensivo che dovrà garantire più qualità, profondità e alternative nel corso della stagione.

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