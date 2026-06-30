Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa anche dalle uscite: da Brunori a Vasic, tanti i nodi da sciogliere”

Non c’è soltanto il mercato in entrata nei piani del Palermo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero è impegnato anche sul fronte delle cessioni, un passaggio fondamentale per alleggerire l’organico e definire la rosa che Filippo Inzaghi porterà in ritiro.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Aljosa Vasic continua a essere seguito dal Vicenza, mentre resta ancora incerto il futuro di Dimitrios Nikolaou. Il difensore greco è nel mirino dell’Asteras Tripolis, ma al momento il suo ritorno in patria non può essere considerato una soluzione ormai definita.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei principali rebus riguarda Matteo Brunori. Nelle scorse settimane l’attaccante sembrava destinato a fare ritorno alla Sampdoria, ma gli scenari sono cambiati e, al momento, il suo futuro resta tutto da scrivere.

Nella lista dei giocatori in uscita figurano anche Alexis Blin, Claudio Gomes e Salim Diakitè. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, spiega che soltanto Diakitè sembra avere un mercato concreto in Italia, mentre per Blin e Gomes prendono quota possibili destinazioni all’estero.

Lo stesso discorso riguarda anche Kristoffer Lund e Stredair Appuah, entrambi destinati a valutare eventuali opportunità fuori dall’Italia. Nel frattempo, Giacomo Corona continua a essere seguito con interesse dalla Virtus Entella, mentre Sebastiano Desplanches è finito nel mirino di diverse società di Serie B e di alcuni club inglesi.

Infine, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà trovare una sistemazione anche per Alessio Buttaro, reduce dal prestito al Foggia. Da valutare inoltre la posizione di Emmanuel Gyasi, che sarà uno degli osservati speciali durante il ritiro estivo, già al lavoro per presentarsi nelle migliori condizioni all’appuntamento del 10 luglio.