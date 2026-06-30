Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: pronti i primi annunci di mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (11) osti

Il Palermo continua a concentrare i propri sforzi sul mercato offensivo e il nome in cima alla lista resta quello di Zito Luvumbo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è attorno all’esterno angolano del Cagliari che ruotano le principali strategie del club rosanero per rafforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, i contatti tra Palermo e Cagliari hanno già portato a una base d’intesa tra le due società. Adesso il direttore sportivo Carlo Osti punta ad accelerare per ottenere il definitivo sì del calciatore e chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, mentre proseguono i dialoghi per Luvumbo, il Palermo è pronto ad annunciare i primi rinforzi della sessione estiva. Sono infatti imminenti le ufficialità degli arrivi di Nahuel Estevez, svincolato dopo l’esperienza al Parma, di Hernani dal Monza e di Filippo Cassandro dal Como.

Archiviati questi innesti, il lavoro della dirigenza proseguirà su più fronti. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, spiega che il Palermo è alla ricerca di un’alternativa ad Augello sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo resta monitorata la pista che conduce a Simone Trimboli del Mantova. Al momento, però, la trattativa non rappresenta una priorità e la distanza economica tra i club non ha ancora consentito passi avanti significativi.

Il reparto offensivo continuerà comunque a essere quello maggiormente interessato dalle operazioni di mercato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, oltre a Luvumbo il Palermo è alla ricerca di un altro esterno offensivo mancino. Molto, però, dipenderà dal futuro di Jérémy Le Douaron, la cui permanenza o eventuale cessione influenzerà le prossime mosse del club rosanero.

Altre notizie

Palermo Avellino 2-0 (85) magnani augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa quasi completa: manca soltanto il vice Augello”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
43cccc05c0

Corriere dello Sport: “Mercato, Liberali tra Como e Milan. Nico Paz resta, Venezia e Genoa accelerano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
22c5ec1afc

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Benevento, Modena, Pisa, Catanzaro e Avellino protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
c502b9959a

Corriere dello Sport: “Iachini: «Il Palermo sarà protagonista. In Serie B serve competenza e il calcio italiano deve ripartire dai giovani»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo pescara 5-0 (54) le douaron

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli Under: Jérémy Le Douaron adesso è sacrificabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Maurizio-Pellegrino

Ufficiale, Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’ACR Messina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (148) mignani

Bari, prende quota il ritorno di Mignani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Proromo-1752567959658.jpg--

Mantova protagonista sul mercato: nel mirino Proromo e Spinaccè

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (19) cacciamani johnsen

Juve Stabia, termina il prestito di Cacciamani: il centrocampista torna al Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo pisa 1-2 (33) lund Diakite Abildgaard Lind Caracciolo

Pisa, UFFICIALE: ceduto Alexander Lind al Nordsjælland

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
WhatsApp Image 2026-06-29 at 15.19.24

Palermo, spoiler a Radio Italia: la nuova maglia 2026/27 arriva il 1° luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
oRXqyw3Q

Palermo canta con Radio Italia: 47 mila persone al Foro Italico per una notte da record

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (11) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: pronti i primi annunci di mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Palermo Avellino 2-0 (85) magnani augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa quasi completa: manca soltanto il vice Augello”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
43cccc05c0

Corriere dello Sport: “Mercato, Liberali tra Como e Milan. Nico Paz resta, Venezia e Genoa accelerano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
22c5ec1afc

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Benevento, Modena, Pisa, Catanzaro e Avellino protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
c502b9959a

Corriere dello Sport: “Iachini: «Il Palermo sarà protagonista. In Serie B serve competenza e il calcio italiano deve ripartire dai giovani»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026