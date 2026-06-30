Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: pronti i primi annunci di mercato”

Il Palermo continua a concentrare i propri sforzi sul mercato offensivo e il nome in cima alla lista resta quello di Zito Luvumbo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è attorno all’esterno angolano del Cagliari che ruotano le principali strategie del club rosanero per rafforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, i contatti tra Palermo e Cagliari hanno già portato a una base d’intesa tra le due società. Adesso il direttore sportivo Carlo Osti punta ad accelerare per ottenere il definitivo sì del calciatore e chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, mentre proseguono i dialoghi per Luvumbo, il Palermo è pronto ad annunciare i primi rinforzi della sessione estiva. Sono infatti imminenti le ufficialità degli arrivi di Nahuel Estevez, svincolato dopo l’esperienza al Parma, di Hernani dal Monza e di Filippo Cassandro dal Como.

Archiviati questi innesti, il lavoro della dirigenza proseguirà su più fronti. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, spiega che il Palermo è alla ricerca di un’alternativa ad Augello sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo resta monitorata la pista che conduce a Simone Trimboli del Mantova. Al momento, però, la trattativa non rappresenta una priorità e la distanza economica tra i club non ha ancora consentito passi avanti significativi.

Il reparto offensivo continuerà comunque a essere quello maggiormente interessato dalle operazioni di mercato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, oltre a Luvumbo il Palermo è alla ricerca di un altro esterno offensivo mancino. Molto, però, dipenderà dal futuro di Jérémy Le Douaron, la cui permanenza o eventuale cessione influenzerà le prossime mosse del club rosanero.