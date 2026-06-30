Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa quasi completa: manca soltanto il vice Augello”

Il Palermo è ormai vicino a definire il reparto difensivo in vista della stagione 2026/27. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, all’appello manca soltanto un terzino sinistro che possa ricoprire il ruolo di alternativa ad Augello. Per il resto, Filippo Inzaghi potrà contare su una retroguardia praticamente completa, costruita per affrontare il passaggio alla difesa a quattro senza rinunciare alla solidità mostrata nello scorso campionato.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, l’imminente arrivo di Filippo Cassandro porterà a sette il numero dei difensori a disposizione del tecnico rosanero: due terzini destri, quattro difensori centrali e Augello sulla corsia mancina. L’allenatore aveva chiesto otto potenziali titolari per il reparto arretrato e la società è ormai vicina a soddisfare quasi completamente le sue richieste già prima dell’inizio del ritiro.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Cassandro rappresenterà il naturale alter ego di Niccolò Pierozzi sulla fascia destra. Entrambi arriveranno al ritiro con credenziali importanti: Pierozzi è reduce da una stagione chiusa con cinque gol e quattro assist, mentre Cassandro ha risposto con tre reti e due assist nell’esperienza vissuta a Catanzaro. Sarà il campo, però, a stabilire le gerarchie.

Al centro della difesa il Palermo ripartirà da Bani, Peda, Ceccaroni e Magnani. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, sottolinea che l’unico certo di una maglia da titolare è il capitano Bani. Peda resterà in rosanero nonostante il passaggio tra gli Over, mentre Ceccaroni e Magnani saranno attentamente valutati durante il ritiro. Il futuro del primo dipenderà dall’adattamento alla linea difensiva a quattro, quello del secondo dalla capacità di rilanciarsi dopo una stagione complicata. Se uno dei due dovesse partire, il Palermo tornerà sul mercato per acquistare un difensore mancino.

Per la corsia sinistra, invece, la strategia è già definita. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo punta a un giovane di prospettiva capace di garantire affidabilità sia in fase difensiva sia in quella offensiva. L’operazione non sarà immediata: durante il ritiro di Santa Cristina Val Gardena sarà infatti Lund ad alternarsi con Augello, pur restando tra i giocatori destinati a lasciare il club in presenza dell’offerta giusta. All’occorrenza anche Ceccaroni potrà essere impiegato da terzino sinistro.

Infine, il Giornale di Sicilia ricorda che il Palermo ripartirà dalla migliore difesa della Serie B dello scorso campionato, con appena 33 reti subite in 38 partite e ben 18 clean sheet complessivi ottenuti da Joronen e Gomis. Numeri importanti che, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, non sono bastati per conquistare la promozione, motivo per cui il lavoro di Inzaghi sarà quello di mantenere la stessa solidità trovando al tempo stesso un migliore equilibrio con la fase offensiva.