Corriere dello Sport: “Mercato, Liberali tra Como e Milan. Nico Paz resta, Venezia e Genoa accelerano”

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti e la prima giornata ha già regalato trattative importanti e diversi movimenti destinati ad animare le prossime settimane. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il tradizionale appuntamento del Grand Hotel di Rimini ha visto protagonisti numerosi dirigenti impegnati nei primi incontri operativi della nuova sessione estiva.

Uno dei nomi più caldi resta quello di Mattia Liberali. Il talento classe 2007 è conteso da diverse società, con il Como che al momento appare in vantaggio. Tuttavia, Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport spiega che il Milan starebbe provando il sorpasso su indicazione del tecnico Ruben Amorim, grande estimatore del giovane fantasista. Grazie al mantenimento del 50% della clausola di riacquisto, l’operazione costerebbe ai rossoneri circa tre milioni di euro.





A confermare l’interesse senza sbilanciarsi è stato il direttore sportivo del Como, Charlie Ludi: «È un talento e un prospetto. È un giocatore interessante, però ad oggi non possiamo parlare di trattative».

Sul tema è intervenuto anche il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che ha confermato come il club neroverde resti vigile sulla situazione.

«Noi dobbiamo fare una squadra forte e abbiamo l’obiettivo di rimanere in Serie A. Abbiamo scelto Aquilani perché è un allenatore propositivo e dobbiamo allestire una squadra che gli possa permettere di fare un buon lavoro. Liberali? Noi saremo pronti a fare quello che sarà giusto per la nostra società».

Come evidenzia ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, sarà proprio questa la settimana decisiva per il futuro del giovane talento, chiamato a scegliere la destinazione più adatta alla propria crescita.

Importanti novità arrivano anche da Como sul fronte Nico Paz. Il club lariano ha ufficializzato la permanenza del fantasista argentino anche nella stagione 2026-2027, grazie all’accordo raggiunto con il Real Madrid.

Charlie Ludi ha commentato così l’operazione: «Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con il Real Madrid, con gli agenti di Nico e avevamo la sua volontà».

Successivamente è arrivato anche il comunicato ufficiale del Real Madrid, che ha confermato come il giocatore resterà al Como per un’altra stagione, mantenendo però per il club spagnolo un’opzione unilaterale per riacquistarne i diritti sportivi nell’estate del 2027.

Il Venezia continua invece a essere uno dei club più attivi sul mercato. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo l’acquisto del difensore Armel Bella-Kotchap, i lagunari hanno accelerato anche per l’attaccante dello Sparta Praga Albion Rrahmani, confermando la volontà di costruire una rosa competitiva.

Molto dinamico anche il Genoa. Il direttore sportivo Diego Lopez ha definito l’arrivo del giovane Franz-Ethan Meichtry, atteso per le visite mediche, mentre Hamed Traoré ha già dato il proprio assenso al trasferimento. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Inoltre il club rossoblù ha chiuso anche l’acquisto del centrocampista Samuel Wiafe dal Modena per circa 2,5 milioni di euro, inserendo nell’operazione il portiere Leonardo Consiglio, destinato al club emiliano.

Nelle battute finali del mercato raccontate da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, spazio anche al Monza, che ha ufficializzato l’arrivo di Ivan Juric in panchina. Il comunicato del club definisce il tecnico «allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato». Per la porta, infine, resta vivo l’interesse dei brianzoli per Lorenzo Montipò, reduce dall’esperienza con il Verona.