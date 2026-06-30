Corriere dello Sport: “Mercato, Liberali tra Como e Milan. Nico Paz resta, Venezia e Genoa accelerano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
43cccc05c0

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti e la prima giornata ha già regalato trattative importanti e diversi movimenti destinati ad animare le prossime settimane. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il tradizionale appuntamento del Grand Hotel di Rimini ha visto protagonisti numerosi dirigenti impegnati nei primi incontri operativi della nuova sessione estiva.

Uno dei nomi più caldi resta quello di Mattia Liberali. Il talento classe 2007 è conteso da diverse società, con il Como che al momento appare in vantaggio. Tuttavia, Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport spiega che il Milan starebbe provando il sorpasso su indicazione del tecnico Ruben Amorim, grande estimatore del giovane fantasista. Grazie al mantenimento del 50% della clausola di riacquisto, l’operazione costerebbe ai rossoneri circa tre milioni di euro.


A confermare l’interesse senza sbilanciarsi è stato il direttore sportivo del Como, Charlie Ludi: «È un talento e un prospetto. È un giocatore interessante, però ad oggi non possiamo parlare di trattative».

Sul tema è intervenuto anche il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che ha confermato come il club neroverde resti vigile sulla situazione.

«Noi dobbiamo fare una squadra forte e abbiamo l’obiettivo di rimanere in Serie A. Abbiamo scelto Aquilani perché è un allenatore propositivo e dobbiamo allestire una squadra che gli possa permettere di fare un buon lavoro. Liberali? Noi saremo pronti a fare quello che sarà giusto per la nostra società».

Come evidenzia ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, sarà proprio questa la settimana decisiva per il futuro del giovane talento, chiamato a scegliere la destinazione più adatta alla propria crescita.

Importanti novità arrivano anche da Como sul fronte Nico Paz. Il club lariano ha ufficializzato la permanenza del fantasista argentino anche nella stagione 2026-2027, grazie all’accordo raggiunto con il Real Madrid.

Charlie Ludi ha commentato così l’operazione: «Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con il Real Madrid, con gli agenti di Nico e avevamo la sua volontà».

Successivamente è arrivato anche il comunicato ufficiale del Real Madrid, che ha confermato come il giocatore resterà al Como per un’altra stagione, mantenendo però per il club spagnolo un’opzione unilaterale per riacquistarne i diritti sportivi nell’estate del 2027.

Il Venezia continua invece a essere uno dei club più attivi sul mercato. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo l’acquisto del difensore Armel Bella-Kotchap, i lagunari hanno accelerato anche per l’attaccante dello Sparta Praga Albion Rrahmani, confermando la volontà di costruire una rosa competitiva.

Molto dinamico anche il Genoa. Il direttore sportivo Diego Lopez ha definito l’arrivo del giovane Franz-Ethan Meichtry, atteso per le visite mediche, mentre Hamed Traoré ha già dato il proprio assenso al trasferimento. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Inoltre il club rossoblù ha chiuso anche l’acquisto del centrocampista Samuel Wiafe dal Modena per circa 2,5 milioni di euro, inserendo nell’operazione il portiere Leonardo Consiglio, destinato al club emiliano.

Nelle battute finali del mercato raccontate da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, spazio anche al Monza, che ha ufficializzato l’arrivo di Ivan Juric in panchina. Il comunicato del club definisce il tecnico «allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato». Per la porta, infine, resta vivo l’interesse dei brianzoli per Lorenzo Montipò, reduce dall’esperienza con il Verona.

Altre notizie

22c5ec1afc

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Benevento, Modena, Pisa, Catanzaro e Avellino protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo pescara 5-0 (54) le douaron

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli Under: Jérémy Le Douaron adesso è sacrificabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Maurizio-Pellegrino

Ufficiale, Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’ACR Messina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (148) mignani

Bari, prende quota il ritorno di Mignani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Proromo-1752567959658.jpg--

Mantova protagonista sul mercato: nel mirino Proromo e Spinaccè

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (19) cacciamani johnsen

Juve Stabia, termina il prestito di Cacciamani: il centrocampista torna al Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
palermo pisa 1-2 (33) lund Diakite Abildgaard Lind Caracciolo

Pisa, UFFICIALE: ceduto Alexander Lind al Nordsjælland

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
l262885228744_tml2472477177601_215819244757_1706885515340943-e1751356555371

Mantova, in arrivo Chinetti dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
audero cremonese.jpg

Cremonese, Audero ai saluti: il portiere non rientra nei piani del club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
ho-atteso-il-mio-momento-ora-puntiamo-in-alto

Cristian Cauz verso una nuova avventura in Serie B: due club sulle sue tracce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
ceesay-joseph-empoli-plays-during-serie-b-440nw-15498132at

Empoli, interesse del Bari per Ceesay

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
24-06-26-lind_studiet-41

Pisa, UFFICIALE: Lind ceduta al Nordsjælland

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026

Ultimissime

43cccc05c0

Corriere dello Sport: “Mercato, Liberali tra Como e Milan. Nico Paz resta, Venezia e Genoa accelerano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
22c5ec1afc

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Benevento, Modena, Pisa, Catanzaro e Avellino protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
c502b9959a

Corriere dello Sport: “Iachini: «Il Palermo sarà protagonista. In Serie B serve competenza e il calcio italiano deve ripartire dai giovani»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo pescara 5-0 (54) le douaron

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli Under: Jérémy Le Douaron adesso è sacrificabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Maurizio-Pellegrino

Ufficiale, Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’ACR Messina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026