Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Benevento, Modena, Pisa, Catanzaro e Avellino protagoniste”

Il mercato di Serie B continua a regalare operazioni e trattative su più fronti, con diverse società già al lavoro per consegnare ai rispettivi allenatori organici competitivi in vista della nuova stagione. Come racconta il Corriere dello Sport, Benevento, Modena, Pisa, Juve Stabia, Avellino e Catanzaro sono tra i club più attivi di queste ore.

Il Benevento ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno offensivo Emanuele Schimmenti, reduce dalle ottime stagioni disputate con il Potenza. Il Corriere dello Sport sottolinea come il calciatore abbia sostenuto l’intero iter delle visite mediche prima di firmare un contratto triennale con il club sannita. L’esterno classe 2002 rappresenterà un’importante alternativa sulla corsia destra e potrà essere impiegato anche insieme a Davide Lamesta grazie alla sua duttilità offensiva.





Il mercato giallorosso, però, non si ferma. Giovedì e venerdì sarà infatti la volta delle visite mediche di Antonis Siatounis, anche lui in arrivo dal Potenza a parametro zero dopo la scadenza del contratto. Reduce da una stagione con 39 presenze e cinque reti, il centrocampista greco rappresenta un rinforzo prezioso per la versatilità dimostrata in diversi ruoli. Nel frattempo il Benevento prepara il ritiro estivo, che scatterà il 6 luglio prima del trasferimento a Cascia previsto per il 22, con la necessità di alleggerire una rosa particolarmente numerosa.

Anche il Modena accelera sul mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i gialloblù hanno acquistato a titolo definitivo dal Monopoli il giovane difensore Diego Ronco, classe 2004, che ha firmato fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione. È ormai definita anche l’operazione che porterà Daniele Montevago dal Perugia, mentre è stato raggiunto l’accordo con il club umbro anche per il centrocampista offensivo Luca Bacchin. Sul fronte uscite, Samuel Wiafe passa al Genoa per circa 2,5 milioni di euro, con il giovane portiere Leonardo Consiglio che compie il percorso inverso approdando in Emilia.

A Pisa arriva invece una conferma importante. Il Corriere dello Sport racconta che il capitano Antonio Caracciolo ha rinnovato il contratto e guiderà ancora la difesa nerazzurra nella prossima stagione. Con lui resteranno anche Arturo Calabresi e Simone Canestrelli, mentre completano il reparto Rosen Bozinhov, Francesco Coppola e il brasiliano Mateus Lusuardi, rientrato dal prestito alla Reggiana. Sul fronte cessioni, il Trabzonspor segue con interesse l’attaccante Rafiu Durosinmi, possibile obiettivo del club turco in caso di partenza di Paul Onuachu.

Movimenti anche in casa Juve Stabia. Il club ha salutato il giovane esterno Alessio Cacciamani, rientrato al Torino, e il difensore Marco Varnier, che ripartirà dal Sudtirol. È sfumato invece il rinnovo di Fabio Maistro, seguito dall’Avellino, mentre resta da definire il futuro del regista Giuseppe Leone, richiesto da diversi club di Serie B. Il Benevento osserva con interesse anche il centrocampista Christian Pierobon.

L’Avellino continua a lavorare sia sui rinnovi sia sulle nuove operazioni. Secondo il Corriere dello Sport, sono vicini i prolungamenti di contratto del terzino Tommaso Cancellotti e del portiere Antony Iannarilli, mentre in entrata proseguono i contatti per Emanuele Pecorino. Più complicata la pista che porta a Luis Hasa, che Massimiliano Allegri vuole valutare durante il ritiro del Napoli, mentre è già stata raggiunta un’intesa di massima con Rares Ilie del Nizza per un trasferimento a titolo definitivo.

Il Catanzaro, infine, prosegue la costruzione della squadra che sarà affidata a Marco Turati, ormai prossimo all’ufficializzazione. Il Corriere dello Sport riferisce che il direttore sportivo Ciro Polito è vicino alla chiusura per il difensore Nicolò Postiglione, reduce dall’esperienza al Pineto, e per l’attaccante Sebastiano Di Paolo, già allenato da Turati a Siracusa. Restano vivi anche gli interessi per Antonio Candela, Matteo Cocchi e Jonas Heinz, mentre continua a tenere banco la situazione di Costantino Favasuli, seguito da Sassuolo, Roma, Napoli e Fiorentina dopo l’ottima stagione disputata in Calabria.