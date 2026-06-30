Repubblica: “Da Gomes a Le Douaron c’è un Palermo sotto esame”

Il Palermo si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A, ma la costruzione della rosa è ancora lontana dall’essere completata. Come analizza Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il mercato rosanero procede su due binari: da una parte la volontà di alzare il livello della squadra, dall’altra la necessità di risolvere diverse situazioni ancora in sospeso tra acquisti e cessioni.

Secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, una delle poche certezze riguarda la porta. Il rinnovo di Jesse Joronen rappresenta un punto fermo del nuovo Palermo, con il portiere finlandese destinato a essere ancora il titolare. Diversa, invece, la situazione del secondo portiere: Sebastiano Desplanches non dovrebbe ricoprire il ruolo di vice nella prossima stagione.





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la difesa sarà uno dei reparti maggiormente interessati dai cambiamenti. Kristoffer Lund, Alessio Buttaro, Dimitrios Nikolaou e Salim Diakitè sono destinati a lasciare il club. Al centro del reparto Bani resta il leader e il punto di riferimento della retroguardia, mentre Pietro Ceccaroni dovrà adattarsi alla nuova difesa a quattro, un cambiamento che, insieme alla conferma di Magnani e all’arrivo di Filippo Cassandro, potrebbe complicarne il futuro. Da valutare anche la posizione di Patryk Peda, che potrebbe partire qualora il Palermo decidesse di puntare su profili più esperti. Sulle corsie laterali, invece, Augello e Pierozzi vengono considerati due pedine fondamentali del nuovo progetto tecnico.

Anche il centrocampo presenta diversi interrogativi. Alessandro Geraci, sulle colonne di la Repubblica Palermo, sottolinea come Claudio Gomes abbia perso centralità dopo quattro stagioni e oltre cento presenze in rosanero. Il francese avrebbe manifestato il proprio malcontento e il suo addio appare un’ipotesi concreta, anche se prima è previsto un confronto con la società. Situazione differente per Jacopo Segre, considerato una bandiera del club e molto apprezzato dalla tifoseria. Il centrocampista, però, ha il contratto in scadenza tra un anno e il rinnovo è ancora da definire. Restano invece punti fermi Filippo Ranocchia e Antonio Palumbo, entrambi legati al Palermo fino al 2028. In uscita vengono indicati anche Alexis Blin e Aljosa Vasic, che non sono riusciti a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto.

In attacco, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo evidenzia che Matteo Brunori è destinato all’addio, mentre Joel Pohjanpalo resta il punto di riferimento offensivo della squadra. Il Palermo è pronto a concedere una nuova occasione a Johnsen, che potrebbe rendere meglio nel nuovo sistema di gioco grazie anche all’intesa già sviluppata in passato con il centravanti finlandese ai tempi del Venezia.

Più incerta, invece, la posizione di Jérémy Le Douaron e Emmanuel Gyasi, entrambi considerati tra i principali candidati a lasciare il club qualora arrivassero offerte soddisfacenti. Per l’attaccante francese, osserva Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, un eventuale addio rappresenterebbe una delusione dopo aver lasciato il Brest e la Champions League con l’obiettivo di conquistare la Serie A con il Palermo. Infine, anche Giacomo Corona, pur stimato da Filippo Inzaghi, è destinato a trovare maggiore spazio altrove dopo aver collezionato appena 14 presenze e 168 minuti complessivi nella scorsa stagione.