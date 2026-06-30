Tuttosport: “Il Palermo pensa a Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
moreo

Il Palermo valuta un possibile ritorno per rinforzare il reparto offensivo. Come racconta Tuttosport, il nuovo nome accostato ai rosanero è quello di Stefano Moreo, attaccante classe 1993 che ha già vestito la maglia del Palermo nella stagione 2018-2019 e che ritroverebbe Filippo Inzaghi, tecnico con il quale ha vissuto una delle migliori esperienze della propria carriera.

Secondo Tuttosport, Moreo è stato infatti uno dei protagonisti della promozione del Pisa in Serie A nella stagione 2024-2025, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Anche nell’ultima annata in massima serie, conclusasi con la retrocessione dei toscani, l’attaccante è stato indicato tra i pochi elementi capaci di distinguersi per rendimento e continuità.


Come evidenzia ancora Tuttosport, il mercato di Serie B continua a muoversi anche su altri fronti. L’Avellino è vicino all’ingaggio del trequartista romeno Rares Ilie, di proprietà del Nizza e già protagonista nel campionato cadetto con le maglie di Empoli e Catanzaro. Il Vicenza, invece, accelera con il Sassuolo per il centrocampista Justin Kumi, rientrato dal prestito all’Avellino.

Nell’approfondimento di Tuttosport, il Modena ha ufficializzato l’arrivo del giovane difensore Diego Ronco dal Monopoli e continua a lavorare per Jonas Harder della Fiorentina e per l’attaccante Daniele Montevago, reduce dall’esperienza al Perugia. Dal club umbro è in arrivo anche il giovane attaccante Luca Bacchin.

Il mercato coinvolge anche Juve Stabia e Sudtirol. Come sottolinea ancora Tuttosport, il club campano segue con interesse il centrocampista brasiliano Lucas Felippe del Potenza, mentre il difensore Marco Varnier, in uscita dalla Juve Stabia, potrebbe approdare al Sudtirol. Sempre in difesa, Cristian Cauz saluterà il Modena a parametro zero ed è seguito proprio da Sudtirol e Carrarese. Chiude il quadro il Pisa, che ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore Antonio Caracciolo fino al 2027.

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