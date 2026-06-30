Il Secolo XIX: “Entella, Corona torna nel mirino: il Palermo valuta il prestito dell’attaccante”

L’Entella continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per affrontare il prossimo campionato di Serie B. Come racconta Il Secolo XIX, il club ligure punta su profili sostenibili dal punto di vista economico, evitando aste per gli attaccanti più richiesti della categoria e concentrando l’attenzione su calciatori desiderosi di rilanciarsi.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, tra i nomi tornati con forza sul taccuino della dirigenza biancoceleste c’è Giacomo Corona, attaccante di proprietà del Palermo. Il centravanti classe 2004 era già stato seguito dodici mesi fa, quando vestiva la maglia del Pontedera, e continua a essere considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita.





Come evidenzia ancora Il Secolo XIX, Corona nell’ultima stagione ha trovato poco spazio con il Palermo, collezionando soltanto poche apparizioni, chiuso dalla concorrenza di attaccanti più esperti. Proprio per questo motivo il giovane rosanero ha bisogno di giocare con continuità e un trasferimento in prestito all’Entella potrebbe rappresentare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

Un altro elemento che favorisce l’operazione, sottolinea Il Secolo XIX, è il buon rapporto esistente tra la dirigenza dell’Entella e quella del Palermo, fattore che potrebbe facilitare l’intesa per il trasferimento dell’attaccante.

Parallelamente, l’Entella valuta anche un profilo più esperto da affiancare ai giovani del reparto offensivo. Il Secolo XIX riferisce che il nome seguito è quello di Francesco Forte, attaccante che da domani sarà svincolato dopo la conclusione dell’esperienza con l’Ascoli. Il suo arrivo non comporterebbe costi per il cartellino, ma soltanto l’ingaggio.

Sempre secondo Il Secolo XIX, sul mercato degli svincolati ci sarà anche Massimo Coda, in uscita dalla Sampdoria. Tuttavia, il bomber non rientra nei parametri economici dell’Entella. Il club ligure continuerà quindi a lavorare con pazienza per consegnare a mister Chiappella un attacco competitivo nella corsa all’obiettivo salvezza.