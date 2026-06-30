Palermo, UFFICIALE: Estévez è rosanero

Il Palermo FC inaugura ufficialmente la propria sessione estiva di calciomercato con il primo acquisto della stagione. Il club rosanero ha annunciato l’ingaggio di Nahuel Estévez, centrocampista argentino reduce dall’esperienza con il Parma Calcio 1913.

Estévez arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal club emiliano e ha firmato un contratto pluriennale con la società di Viale del Fante, rappresentando così un rinforzo importante per il centrocampo rosanero in vista della nuova stagione.





Attraverso una nota ufficiale, il club ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: il benvenuto a Estévez è arrivato da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

L’arrivo di Estévez segna il primo tassello del nuovo Palermo, pronto a costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio la prossima annata.