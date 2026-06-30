Palermo, UFFICIALE: Estévez è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Nahuel-Estevez-parma

Il Palermo FC inaugura ufficialmente la propria sessione estiva di calciomercato con il primo acquisto della stagione. Il club rosanero ha annunciato l’ingaggio di Nahuel Estévez, centrocampista argentino reduce dall’esperienza con il Parma Calcio 1913.

Estévez arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal club emiliano e ha firmato un contratto pluriennale con la società di Viale del Fante, rappresentando così un rinforzo importante per il centrocampo rosanero in vista della nuova stagione.


Attraverso una nota ufficiale, il club ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: il benvenuto a Estévez è arrivato da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

L’arrivo di Estévez segna il primo tassello del nuovo Palermo, pronto a costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio la prossima annata.

Altre notizie

palermo manchester city (99) le douaron corona ederson

Il Secolo XIX: “Entella, Corona torna nel mirino: il Palermo valuta il prestito dell’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
moreo

Tuttosport: “Il Palermo pensa a Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo sassuolo 5-3 (84) Gomes le Douaron

Repubblica: “Da Gomes a Le Douaron. C’è un Palermo sotto esame”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Luvumbo

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Luvumbo in stand-by”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (26) desplanches moreo

Gazzetta dello Sport: “Palermo, caccia al vice Pohjanpalo: Moreo e De Luca in cima alla lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Screenshot 2026-06-30 074759

Gazzetta dello Sport: “Palermo grandi firme”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (79) Gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa anche dalle uscite: da Brunori a Vasic, tanti i nodi da sciogliere”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (11) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: pronti i primi annunci di mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Palermo Avellino 2-0 (85) magnani augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa quasi completa: manca soltanto il vice Augello”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
43cccc05c0

Corriere dello Sport: “Mercato, Liberali tra Como e Milan. Nico Paz resta, Venezia e Genoa accelerano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
22c5ec1afc

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Benevento, Modena, Pisa, Catanzaro e Avellino protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
c502b9959a

Corriere dello Sport: “Iachini: «Il Palermo sarà protagonista. In Serie B serve competenza e il calcio italiano deve ripartire dai giovani»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026

Ultimissime

Nahuel-Estevez-parma

Palermo, UFFICIALE: Estévez è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo manchester city (99) le douaron corona ederson

Il Secolo XIX: “Entella, Corona torna nel mirino: il Palermo valuta il prestito dell’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
moreo

Tuttosport: “Il Palermo pensa a Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo sassuolo 5-3 (84) Gomes le Douaron

Repubblica: “Da Gomes a Le Douaron. C’è un Palermo sotto esame”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Maldini

Gazzetta dello Sport: “Malagò accelera: oggi il contatto con Maldini. Conte resta il sogno per la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026