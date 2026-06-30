Palermo, ecco Estévez: il nuovo rinforzo per il centrocampo. La scheda di presentazione

Arriva il primo colpo di questo calciomercato estivo per il Palermo. I rosanero, attraverso un comunicato sui propri canali, hanno ufficializzato l’arrivo di Nahuel Estévez, centrocampista che aggiunge esperienza, dinamismo e solidità alla mediana a disposizione di mister Inzaghi.

L’argentino approda in Sicilia a parametro zero, dopo essersi svincolato dal Parma. Con gli emiliani nella scorsa stagione Estévez ha collezionato 32 presenze in Serie A, dimostrandosi un ottimo calciatore per la categoria. Con il suo arrivo il Palermo si assicura un profilo esperto, pronto a mettere leadership, corsa e personalità al servizio della squadra, per affrontare una stagione da protagonista.





LE TAPPE DELLA CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile del Comunicaciones, Nahuel Estévez fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2014/15 con il club argentino. Dopo tre stagioni in prima squadra, nell’agosto del 2017 viene acquistato dall’Estudiantes. Dopo pochi mesi viene ceduto in prestito al Sarmiento Junín, con cui disputa una stagione in Primera Nacional.

Tornato nel 2018 all’Estudiantes, il centrocampista conquista progressivamente spazio in prima squadra, collezionando nelle successive due stagioni 40 presenze e mettendo a segno 3 gol tra campionato e coppa. Nell’estate del 2020 Estévez approda in Serie A, arrivando in prestito allo Spezia. Con i liguri colleziona 29 presenze complessive, contribuendo al raggiungimento della salvezza. Nonostante ciò, i bianconeri decidono di non riscattarlo.

Nella stagione successiva l’argentino resta in Italia, approdando in prestito al Crotone, con il quale affronta la sua prima stagione di Serie B. Con il club calabro disputa 27 partite di campionato e mette a referto 4 assist, attirando l’attenzione di vari club italiani. Nel luglio 2022, infatti, viene acquistato a titolo definitivo dal Parma.

Con i ducali diventa uno dei punti di riferimento del centrocampo, totalizzando 125 presenze, 4 gol e 5 assist nelle tre stagioni trascorse in Emilia. Nella stagione 2023/24 contribuisce alla vittoria del campionato di Serie B e alla promozione in Serie A del Parma, collezionando 32 presenze, 3 gol e 2 assist. Nello scorso campionato Estévez è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella massima serie italiana, e ora per lui si apre una nuova avventura con la maglia del Palermo.

UN NUOVO RINFORZO PER IL CENTROCAMPO DI INZAGHI

Il Palermo decide di partire dal centrocampo per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Estévez è un centrocampista moderno, capace di ricoprire sia il ruolo di mediano sia quello di mezzala. Dotato di grande corsa, aggressività nei contrasti e intelligenza tattica, fa dell’equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco il suo punto di forza. Un tipo di calciatore che, per caratteristiche, è mancato ai rosanero nelle ultime stagioni e che potrebbe elevare il livello del reparto, da molti considerato nella scorsa stagione il punto debole della squadra. Un elemento prezioso che arriva alla corte di Inzaghi, con l’obiettivo di raggiungere la sua seconda promozione in Serie A.