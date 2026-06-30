Di Marzio: “Palermo, Cassandro verso le visite mediche: attesa entro il weekend”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo aver definito gli arrivi di Hernani e Tomás Cassandro, il club rosanero ha annunciato ufficialmente anche l’ingaggio del centrocampista argentino Nahuel Estévez.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per Cassandro resta da completare l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità: le visite mediche sono infatti attese entro la fine della settimana. Una volta superati i controlli di rito, il difensore potrà mettere nero su bianco il proprio contratto con il Palermo.


Nel frattempo, Estévez inizia la sua nuova avventura in Sicilia dopo aver concluso la sua esperienza al Parma, dove ha vestito la maglia gialloblù per quattro stagioni. Con questi innesti, il Palermo prosegue il rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione.

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