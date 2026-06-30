TMW: “Hellas su Bragantini, Palermo sullo sfondo”

Il futuro di Davide Bragantini potrebbe essere lontano da Mantova. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, l’Hellas Verona ha messo nel mirino l’attaccante biancorosso, protagonista di una stagione positiva che gli ha permesso di attirare l’interesse di diversi club.

L’idea del Verona potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta nelle prossime settimane, anche se sullo sfondo resta vigile il Palermo, che segue con attenzione l’evolversi della situazione.





Dal canto suo, il Mantova non ha intenzione di privarsi facilmente dei propri gioielli. Il nuovo direttore sportivo Fabio Brutti ha infatti ribadito che il club non ha necessità di cedere e prenderà in considerazione soltanto eventuali offerte ritenute irrinunciabili. Finora, l’unica proposta ricevuta per Bragantini è stata quella del Groningen, respinta dalla società lombarda.