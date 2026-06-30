Okolo accende il mercato: Juve Stabia, Empoli e altre quattro squadre sulle sue tracce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Okolo

Non c’è soltanto Alvin Okoro tra i giovani attaccanti che stanno attirando l’attenzione della Serie B. Secondo quanto riportato da PianetaSerieB, diversi club cadetti hanno messo gli occhi anche su Daniel Okolo, centravanti classe 2007 reduce dall’esperienza con la Triestina.

La Juve Stabia, dopo aver preso atto della volontà del Venezia di valutare Okoro durante il ritiro estivo prima di decidere il suo futuro, avrebbe individuato in Okolo un’alternativa di prospettiva. Sul giovane attaccante, autore di un gol e due assist in 10 presenze in Serie C nella scorsa stagione, ci sono anche Empoli, Spezia, Bari e Catania.


Il profilo del classe 2007 continua quindi a guadagnare estimatori, con il mercato che potrebbe entrare presto nel vivo per uno dei talenti più interessanti del panorama italiano.

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