Modena, doppio colpo dal Perugia: vicini Montevago e Bacchin

Il Modena è a un passo dal chiudere un doppio colpo in entrata per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il club gialloblù ha raggiunto l’accordo con il Perugia per l’acquisto di Daniele Montevago e Luca Bacchin.

I due classe 2003 sono pronti a trasferirsi in Emilia e a mettersi a disposizione del tecnico Daniele Galloppa in vista della prossima stagione. Montevago, attaccante centrale, e Bacchin, esterno offensivo, rappresentano due innesti di prospettiva sui quali il Modena punta per rafforzare la rosa.





Manca ormai soltanto la definizione degli ultimi dettagli prima della fumata bianca e dell’ufficializzazione dell’operazione.