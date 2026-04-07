Figc, Abete chiude al commissariamento: «Non è possibile. Conte? Tecnico di altissimo livello»

Giancarlo Abete interviene sul momento della Figc e sulle voci legate al futuro della Nazionale. L’ex presidente federale esclude scenari straordinari: «Il commissariamento non è tecnicamente possibile».

Sulle indiscrezioni che lo vedrebbero nuovamente in corsa per la presidenza, Abete taglia corto: «Non mi pongo il problema, avranno fatto il mio nome perché sono il primo in ordine alfabetico».





Infine, un passaggio su Antonio Conte: «È un allenatore di primissimo livello». Parole che confermano la stima nei confronti del tecnico, sempre più al centro del dibattito sul futuro della panchina azzurra.