Figc, Abete chiude al commissariamento: «Non è possibile. Conte? Tecnico di altissimo livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
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Giancarlo Abete interviene sul momento della Figc e sulle voci legate al futuro della Nazionale. L’ex presidente federale esclude scenari straordinari: «Il commissariamento non è tecnicamente possibile».

Sulle indiscrezioni che lo vedrebbero nuovamente in corsa per la presidenza, Abete taglia corto: «Non mi pongo il problema, avranno fatto il mio nome perché sono il primo in ordine alfabetico».


Infine, un passaggio su Antonio Conte: «È un allenatore di primissimo livello». Parole che confermano la stima nei confronti del tecnico, sempre più al centro del dibattito sul futuro della panchina azzurra.

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