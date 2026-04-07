Serie B, Giudice Sportivo: stop per Izzo, multa a Venezia. Tutte le decisioni dopo l’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Mantova gyasi

Il Giudice Sportivo di Serie B, avv. Emilio Battaglia, ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla 33ª giornata di campionato. Un turno che ha lasciato strascichi importanti, tra squalifiche, ammende e richiami per società e tesserati.

Sul fronte delle società, non sono state adottate sanzioni disciplinari nonostante l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Bari, Carrarese, Cesena, Palermo, Reggiana, Sampdoria e Venezia. Il Giudice Sportivo ha infatti ritenuto applicabili le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Diverso il caso del Venezia, multato di 2.000 euro per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco, mentre Carrarese e Reggiana dovranno pagare rispettivamente 1.500 euro per il lancio di oggetti nel recinto di gioco.


Capitolo calciatori espulsi: sanzione più pesante per Bonfanti (Spezia), fermato per due giornate e ammonito per un colpo alla nuca ai danni di un avversario. Una giornata di stop, invece, per Balde (Monza), sanzionato anche con 5.000 euro di ammenda, e per una lunga lista di giocatori: Adamo (Spezia), Alesi (Catanzaro), Belloni (Carrarese), Cutrone (Monza), Izzo (Avellino), Tripaldelli (Reggiana) e Valoti (Spezia).

Tra i non espulsi, squalifica per un turno per Cassandro (Catanzaro), Paoletti e Radaelli (Mantova) e Pittarello (Catanzaro), tutti fermati per somma di ammonizioni. Ammenda da 1.000 euro per Bellich (Juve Stabia), capitano, per proteste reiterate. Diversi i giocatori entrati in diffida, tra cui Gyasi (Palermo), mentre Pierozzi (Palermo) raggiunge la sesta ammonizione stagionale.

Sanzioni anche per simulazione: Begic (Sampdoria) e Molina (Südtirol) sono stati ammoniti e multati di 1.500 euro per comportamento non regolamentare in area di rigore.

Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di squalifica per Gazzoli (Spezia) e Padovano (Carrarese), entrambi espulsi per proteste plateali nei confronti dell’arbitro. Tra i dirigenti, due giornate a Esposito (Juve Stabia) per espressioni irriguardose nel tunnel e una giornata a Pinna (Palermo) per comportamento irrispettoso in campo.

Infine, stop di un turno anche per Biagini (Carrarese), operatore sanitario, per atteggiamento intimidatorio al termine della gara.

Un quadro disciplinare articolato che avrà inevitabili ripercussioni anche sul prossimo turno di campionato, a partire da sfide delicate come Frosinone-Palermo, dove mancheranno diversi protagonisti.

Altre notizie

Palermo Avellino 2-0 (52)

Avellino, Izzo si ferma: «Ho bisogno di una pausa». Dopo Palermo tensioni anche sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76) tifosi

Frosinone-Palermo, decisione ufficiale: stop ai tifosi residenti in Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
gliozzi modena

Modena, brutte notizie dall’infermeria: out Gliozzi e Sersanti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
ghedjemis-5

Frosinone, Ghedjemis preoccupa: possibile forfait contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
pierini

Sampdoria, Pierini: «Punti contro l’Empoli ci danno ossigeno»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
brugman

Pescara, Brugman: «Insigne è la nostra arma in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
d'agostino

Palermo-Avellino, D’Agostino emozionato: «Onore salutare Mattarella al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
stadio-scaled-1-38gbe0p58pmjh3b6k47vn5vs0goixufxm5i4l9fpbh508tfa0

Frosinone-Palermo, attesa per il CASMS: vendita biglietti sospesa, decisione imminente

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1)

Il Mattino: “Avellino, ko indolore a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (55)

Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, Pasqua in fotocopia: è sfida promozione allo Stirpe”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
palermo frosinone 0-0 (58) pierozzi

Il Messaggero: “Frosinone, sorpasso riuscito: adesso il Palermo per difendere il secondo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (125) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime dall’infermeria”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp_Image_2024-09-23_at_14.43.20-1727095465859.jpeg--elezioni_lnd__giancarlo_abete_e_stato_rieletto_presidente_all_unanimita

Figc, Abete chiude al commissariamento: «Non è possibile. Conte? Tecnico di altissimo livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Mantova gyasi

Serie B, Giudice Sportivo: stop per Izzo, multa a Venezia. Tutte le decisioni dopo l’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52)

Avellino, Izzo si ferma: «Ho bisogno di una pausa». Dopo Palermo tensioni anche sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76) tifosi

Frosinone-Palermo, decisione ufficiale: stop ai tifosi residenti in Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
gliozzi modena

Modena, brutte notizie dall’infermeria: out Gliozzi e Sersanti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026