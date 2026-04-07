Avellino, Izzo si ferma: «Ho bisogno di una pausa». Dopo Palermo tensioni anche sui social

Non è un momento semplice per Armando Izzo. Il difensore dell’Avellino, espulso nell’ultima gara contro il Palermo al “Barbera”, ha deciso di fermarsi per una pausa personale, annunciandolo con un lungo messaggio pubblico.

Una scelta che arriva a poche ore di distanza anche dalle tensioni social con alcuni tifosi rosanero, segnale di un periodo particolarmente delicato dentro e fuori dal campo.





«Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo», ha spiegato Izzo.

Il difensore ha poi voluto rivolgere un pensiero a Raffaella Fico, sottolineando il rispetto nei suoi confronti: «So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero».

Allo stesso tempo, Izzo ha chiarito un aspetto personale: «Questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto».

Parole che raccontano un momento complesso anche dal punto di vista umano: «Anche da adulti si attraversano momenti difficili. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero».

Sul piano sportivo, la pausa arriva dopo un episodio pesante nella sfida contro il Palermo, con l’espulsione che ha condizionato la gara dell’Avellino. A questo si sono aggiunti anche botta e risposta social con alcuni sostenitori rosanero, alimentando ulteriormente il clima attorno al difensore.

Adesso Izzo ha scelto di fermarsi. Una decisione personale, ma che inevitabilmente avrà riflessi anche sul campo, in un momento chiave della stagione per l’Avellino.