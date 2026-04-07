Frosinone-Palermo, decisione ufficiale: stop ai tifosi residenti in Sicilia

Arriva l’ufficialità in vista del big match tra Frosinone e Palermo. Come disposto da ONMS e CASMS, per la gara in programma venerdì sera allo stadio “Benito Stirpe” sono state introdotte limitazioni importanti sulla vendita dei biglietti.

Nel dettaglio, è stato stabilito il divieto di acquisto dei tagliandi per tutti i residenti nella regione Sicilia. Una misura adottata per motivi di ordine pubblico, alla luce delle valutazioni sui profili di rischio legati alla sfida.





La decisione incide direttamente sulla presenza dei tifosi rosanero, che non potranno seguire la squadra in trasferta per uno degli scontri più decisivi della stagione. Un’assenza pesante in un match che vale una fetta significativa della corsa alla Serie A.

Il provvedimento rientra nelle prerogative delle autorità competenti in materia di sicurezza e segue l’iter avviato nei giorni scorsi con l’analisi dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del CASMS.

Resta dunque confermato il clima di massima attenzione attorno alla gara dello “Stirpe”, che si giocherà senza il supporto diretto del pubblico siciliano.