Modena, brutte notizie dall’infermeria: out Gliozzi e Sersanti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
gliozzi modena

Non c’è tregua per il Modena, alle prese con due situazioni fisiche delicate che riguardano Ettore Gliozzi e Alessandro Sersanti. Il club gialloblù ha reso noto l’esito degli esami strumentali a cui sono stati sottoposti i due calciatori dopo gli ultimi problemi fisici.

Per quanto riguarda Gliozzi, il comunicato ufficiale evidenzia un infortunio significativo: «In seguito all’infortunio occorso ieri durante Bari-Modena, il calciatore Ettore Gliozzi è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Su indicazione dello staff sanitario, l’attaccante gialloblù sarà sottoposto nelle prossime ore a un consulto ortopedico specialistico per valutare le opzioni chirurgiche disponibili».


Situazione diversa ma comunque da monitorare per Sersanti, alle prese con un problema muscolare legato a un precedente infortunio: «A seguito della comparsa di una sintomatologia riconducibile alla pregressa lesione del bicipite femorale, il calciatore Alessandro Sersanti è stato sottoposto ad accertamenti medico-strumentali che hanno evidenziato la presenza di una fibrosi cicatriziale».

Il club ha poi aggiornato anche sul percorso di recupero del centrocampista: «Attualmente l’atleta sta svolgendo un lavoro differenziato, sotto stretto controllo medico, con l’obiettivo di una completa risoluzione della problematica. I tempi di rientro in gruppo saranno monitorati quotidianamente, in funzione dell’evoluzione del quadro clinico».

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