Frosinone, Ghedjemis preoccupa: possibile forfait contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
ghedjemis-5

Frosinone – Tengono banco le condizioni di Fares Ghedjemis dopo la sfida tra Frosinone e Padova. L’esterno offensivo giallazzurro è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo, uscendo visibilmente dolorante e zoppicante, a circa un quarto d’ora dal termine della gara.

Come riportato da “alefrosinone.it”, le sensazioni non sono apparse positive fin da subito, con lo staff che ha preferito non correre rischi procedendo alla sostituzione del giocatore.


Al termine della partita, l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha commentato la situazione in conferenza stampa senza sbilanciarsi: «Lo valutiamo domani (oggi, ndr), vediamo».

Le condizioni di Ghedjemis saranno dunque monitorate nelle prossime ore, soprattutto in vista del prossimo impegno, il big match contro il Palermo, che potrebbe rivelarsi decisivo.

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