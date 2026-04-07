Sampdoria, Pierini: «Punti contro l’Empoli ci danno ossigeno»

Successo pesante per la Sampdoria contro l’Empoli, deciso dal gol di Nicholas Pierini, che al termine della gara ha analizzato il momento della squadra e la sua prestazione.

L’attaccante blucerchiato ha subito messo in chiaro l’importanza del collettivo rispetto al singolo: «Gol importante ma non conta tanto chi segna: siamo in una situazione nella quale dobbiamo guardare al collettivo. Io sono contento, sicuramente, ma non cambia chi fa gol: l’importante è riuscire a portare a casa i punti».





Pierini ha poi parlato del suo percorso personale e dell’impatto con la Sampdoria: «Sono arrivato qui alla Samp con grande voglia di giocare e di mettermi a disposizione della squadra e del mister, quindi sono contento che il lavoro stia dando i suoi frutti. Anche quando ero al Sassuolo, nella prima parte di stagione, non ho mai smesso di lavorare, nemmeno quando ero qui e mi sono infortunato».

Infine, uno sguardo alla prestazione della squadra e al prosieguo del campionato: «Vittoria importantissima. Soprattutto non è mai facile ripartire dopo la sosta: noi siamo stati bravi a portare a casa il risultato, a tenere botta, e siamo contenti. Cercheremo sicuramente di continuare così».

E sulla classifica e i prossimi impegni: «Sicuramente questi punti ci danno un po’ di ossigeno, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché tutte le partite sono importanti e toste. Soprattutto adesso che andiamo a Pescara: loro sono in grande fiducia, hanno vinto anche oggi, quindi sarà una partita molto complicata».