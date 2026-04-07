Sampdoria, Pierini: «Punti contro l’Empoli ci danno ossigeno»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
pierini

Successo pesante per la Sampdoria contro l’Empoli, deciso dal gol di Nicholas Pierini, che al termine della gara ha analizzato il momento della squadra e la sua prestazione.

L’attaccante blucerchiato ha subito messo in chiaro l’importanza del collettivo rispetto al singolo: «Gol importante ma non conta tanto chi segna: siamo in una situazione nella quale dobbiamo guardare al collettivo. Io sono contento, sicuramente, ma non cambia chi fa gol: l’importante è riuscire a portare a casa i punti».


Pierini ha poi parlato del suo percorso personale e dell’impatto con la Sampdoria: «Sono arrivato qui alla Samp con grande voglia di giocare e di mettermi a disposizione della squadra e del mister, quindi sono contento che il lavoro stia dando i suoi frutti. Anche quando ero al Sassuolo, nella prima parte di stagione, non ho mai smesso di lavorare, nemmeno quando ero qui e mi sono infortunato».

Infine, uno sguardo alla prestazione della squadra e al prosieguo del campionato: «Vittoria importantissima. Soprattutto non è mai facile ripartire dopo la sosta: noi siamo stati bravi a portare a casa il risultato, a tenere botta, e siamo contenti. Cercheremo sicuramente di continuare così».

E sulla classifica e i prossimi impegni: «Sicuramente questi punti ci danno un po’ di ossigeno, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché tutte le partite sono importanti e toste. Soprattutto adesso che andiamo a Pescara: loro sono in grande fiducia, hanno vinto anche oggi, quindi sarà una partita molto complicata».

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