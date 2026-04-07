Pescara, Brugman: «Insigne è la nostra arma in più»

Vittoria importante per il Delfino contro la Reggiana, con Gaston Brugman tra i protagonisti della gara. Il centrocampista biancazzurro ha commentato la prestazione ai microfoni di Rete8, soffermandosi sia sul suo ruolo in campo sia sulla crescita della squadra.

Brugman ha risposto così a chi lo definisce sempre più completo: «Sono diventato un tuttocampista? Lo ero anche prima. E anche prima avevo la garra, adesso si vede di più perché giochiamo per la salvezza mentre prima giocavamo per la A e non serviva tanto».





Sulla vittoria e sul momento del Pescara, il centrocampista ha sottolineato il percorso della squadra: «È una vittoria che ci siamo meritati, è questa la nostra strada e sono contento. Il gruppo ha sofferto tanto in passato, adesso in campo ce la godiamo e questa è la strada giusta».

Infine, un passaggio su Insigne, considerato un elemento chiave nello scacchiere biancazzurro: «Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un’umiltà stratosferica e ha tanta voglia».